Operação israelita visa comandantes da Jihad Islâmica em Gaza e Damasco

Israel matou esta noite Baha Abu al-Ata, um comandante de topo da Jihad Islâmica na Faixa de Gaza. No ataque aéreo morreu também a sua mulher e ficaram feridas duas crianças que poderão ser os seus filhos.Face à ação das forças israelitas, o grupo palestiniano respondeu com o lançamento de dezenas de rockets contra território de Israel, com projéteis a alcançar Telavive.O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, acusou Baha Abu al-Ata de ser o responsável pelo recente lançamento decontra Israel. “Era uma bomba-relógio”, foi a forma como vários oficiais israelitas se referiram a Abu al-Ata, acusando-o de ter planeado ataques com“Realizámos esta operação (contra Abu al-Ata) porque não tínhamos alternativa”, declarou o tenente-coronel Jonathan Conricus, porta-voz das Forças Armadas, garantindo que Israel “não está à procura de uma escalada de violência”.

Na mais séria escalada na região nos últimos meses, as forças israelitas desencadearam ainda um ataque com mísseis contra a casa de um líder do movimento em Damasco, na Síria.





De acordo com a Jihad Islâmica, Akram al-Ajouri sobreviveu ao ataque em que foram vitimadas duas pessoas, uma delas o seu filho, resultando ainda em outros seis feridos, de acordo com as equipas de socorro locais.





“Israel levou a cabo dois ataques coordenados, na Síria e em Gaza, no que é uma declaração de guerra”, afirmou Khaled al-Batsh, líder da organização armada no funeral de Baha Abu al-Ata.





Israel já se escusou a comentar a operação em território sírio, sublinhando apenas que tudo fará para preservar a sua segurança.





Entretanto, o Hamas responsabilizou Israel não apenas pelo ataque como “pelas consequências desta escalada, [a morte de al-Ata] não ficará impune”.