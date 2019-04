"Operação Liberdade" em curso na Venezuela

Carlos Garcia Rawlins - Reuters

Guaidó garante ter o apoio das Forças Armadas para derrubar o chefe de estado, Nicolás Maduro. O auto-proclamado presidente do país, e principal opositor do regime, publicou um vídeo na internet, rodeado de homens de farda militar, onde apela ao apoio dos venezuelanos para levar a cabo um golpe de estado.





O governo da Venezuela já reagiu e garante tratar-se apenas de um pequeno grupo de traidores.





Na leitura do comentador de Política Internacional da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, este novo passo pode ser o princípio do fim de Maduro no poder.



No entanto afirma que o discurso de Guaidó parece ser bastante formatado e num clima de bastante incerteza, pode não haver uma rebelião maciça das forças armadas.