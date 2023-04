Operação "Mourente". Desmantelado maior laboratório de produção de cocaína na Europa

Autoridades portuguesas e espanholas desmantelaram o maior laboratório clandestino de produção de cocaína identificado na Europa. A operação "Mourente" começou em meados do passado mês de março, e decorreu com a cooperação policial internacional, com a investigação conjunta de um grupo criminoso que importou uma trituradora de pedra onde estava acondicionada "pasta de coca".