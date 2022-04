Operação Termóstato. Como a Itália quer limitar a temperatura do ar condicionado

O objetivo é escapar a uma crise energética que está a atingir picos cada vez mais altos devido à Guerra na Ucrânia. O governo italiano deu-lhe o nome de “Operação Termóstato” e entra em efeito no país após as visitas de dois ministros à África Central para tentar arranjar novos fornecedores de gás.



A Itália é dependente do gás russo, importando 45 por cento daquela fonte de energia a partir de território russo. Mario Draghi lançou o debate no parlamento avisando que os italianos tinham de escolher entre o ar condicionado e a paz na Ucrânia - e que seria necessário fazer sacrifícios.



“Queremos paz ou queremos ter o ar condicionado ligado?”, disse Draghi no início deste mês, anunciando que se a União Europeia impuser um embargo ao gás russo, a Itália vai seguir os restantes membros.



As regras para os ares condicionados entrarão em efeito a partir de 1 de maio e estarão em vigor até março de 2023. No inverno, o aquecimento dos ares condicionados não pode ultrapassar os 19 graus celsius. Ainda não há certezas sobre como a medida vai ser controlada, mas inspetores do Ministério do Trabalho devem começar a controlar as temperaturas.



O Il Messaggero noticiou que aqueles que ultrapassarem os limites do controlo de temperatura poderão pagar coimas entre os 500 e os três mil euros. Esta é uma medida que não se aplica a hospitais, mas não exclui casas privadas.



O ministro da Administração Pública, Renato Brunetta, disse que a medida introduzida pelo Movimento Cinco Estrelas é positiva e que pode vir a poupar entre dois a quatro mil milhões de metros cúbicos de gás por ano. Cerca de 57 por cento dos custos com energia nos edifícios públicos vem do controlo da temperatura (por exemplo, ares condicionados e aquecedores).



Angela Masi, do Movimento Cinco Estrelas, disse que o setor público está a dar um bom exemplo, ao cortar nos custos da energia e a consciencializar os cidadãos sobre a racionalização do consumo energético. “É uma maneira simples de contribuir e reduzir a dependência sobre o gás”.



Depois de viajar para a Argélia, na última semana, para conseguir novos acordos de fornecimento de gás, Mario Draghi teve de cancelar novas viagens a Angola e Congo devido a um teste positivo à covid-19. Luigi Di Maio, ministro dos Negócios Estrangeiros, e Roberto Cingolani, ministro da Transição Ecológica, vão ocupar o lugar do primeiro-ministro italiano nas negociações.



Em entrevista ao Corriere della Sera, Mario Draghi explicou que a Itália quer deixar de ser dependente do gás russo. “A dependência económica não pode tornar-se em submissão política. Diversificar é possível e pode ser implementada num curto espaço de tempo – mais rapidamente do que imaginávamos há apenas um mês”, concluiu.