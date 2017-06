Operações aéreas e marítimas suspensas em cinco regiões da Venezuela devido a tempestade Bret

Lusa 20 Jun, 2017, 07:41 | Mundo

A medida foi anunciada pelo ministro de Eco-socialismo e Águas, Ramón Velásquez, que informou ainda que foi emitido o sinal de alerta amarelo.

Segundo o ministro foram suspensos os voos de e para a ilha venezuelana de Margarita, em Nova Esparta (a nordeste de Caracas) e também para os estados de Anzoátegui, Sucre, Monágas e Delta Amacuro, a leste e sudeste da capital.

Foram ainda suspensas as partidas e chegadas de barcos nas costas do leste do país, principalmente no Golfo de Pária.

Os Serviços de Proteção Civil disponibilizaram 1.600 homens para ações de prevenção e ajuda à população.

Segundo o ministro a tempestade tropical Bret encontra-se 700 quilómetros da Venezuela, com ventos entre 65 e 117 quilómetros por hora, prevendo-se que hoje se aproxime do território venezuelano.

O nome `Bret` tem sido usado para se referir a ciclones tropicais que se registaram no Oceano Atlântico e que ocorreram em 1981, 1987, 1993, 1999 e 2005.

Em 1993 o Bret causou a morte de 184 pessoas, mais de 25 milhões de dólares de prejuízos e afetou o norte da Venezuela e da Colômbia, assim como a América Central.

Em 1999, causou 60 milhões de dólares em prejuízos no Texas (Estados Unidos) e quatro mortos.

Em 2005 atingiu as costas do estado mexicano de Veracruz, gerando 9,3 milhões de dólares em perdas e uma morte.