Operadores contestam. Paris sem trotinetas de aluguer a partir de setembro

Pouco mais de 100 mil eleitores parisienses participaram num referendo, no passado domingo, para se manifestarem sobre o uso de trotinetas elétricas para alugar. Os votos contra atingiram os 89,03 por cento.





A câmara da capital francesa deve respeitar este escrutínio e as frotas deverão desaparecer até 31 de agosto, data que marca também o fim dos contratos.







As três operadoras envolvidas, Dott, Lime e Tier, que possuem frotas de cinco mil trotinetas cada, não escondem o desapontamento e esperam encontrar um entendimento com o município parisiense.



"Continuamos esperançosos de poder continuar a trabalhar com a presidente da câmara Anne Hidalgo para adotar regulamentos sensatos em vez de proibir as trotinetas elétricas e evitar um retrocesso em Paris", declarou um porta-voz da Lime na segunda-feira.



“Deceção é imensa”



Em comunicado conjunto divulgado na segunda-feira, as operadores consideram que a mobilização “poderia ter sido mais ampla e representativa caso os métodos de votação tivessem sido diferentes”, com mais “mesas de voto, voto eletrónico e informação municipal”. A administração municipal optou pelo voto presencial e concentrou a votação em 203 seções eleitorais, contra as 900 utilizadas numa eleição tradicional.







“Isso levou a um aumento do fosso entre o a favor e o contra, representando uma magnitude raramente observada numa votação na França que reflete condições assimétricas”, argumentam.







A taxa de abstenção dos habitantes de Paris foi de 92 por cento, havendo uma participação que não chegou aos oito por cento, mas que ditou o fim da circulação dos equipamentos de aluguer.





As empresas entendem que a decisão foi “tomada por uma minoria” e que Paris deu um passo atrás no impacto do ambiente.







Destacam também que 400 mil clientes serão penalizados com o fim do serviço das trotinetas para alugar. O uso privado continuará sendo possível, mas nem todos os usuários dispõem de 300 ou 400 euros para comprar o seu próprio equipamento.





, afirmou ainda Nicolas Gorse, diretor da Dott France, para quem "a prioridade" agora "é o plano de salvaguardar o emprego para que todos”.

Garantir empregos

As três companhias, que também operam frotas de bicicletas elétricas não abrangidas por esta votação, empregam 800 pessoas. Na Lime, todos os mecânicos tem “formação” na reparação das “duas viaturas”, bicicletas e trotinetas. “Uma agilidade”, que segundo Hadi Karam, pode salvar empregos embora “pareça óbvio que haverá despedimentos”.





Os funcionários alegam que não tiveram qualquer possibilidade de defender os empregos porque "95 por cento deles vivem nos subúrbios" e, portanto, não tinham direito a participar do votação.





Quando os resultados foram anunciados, a presidente da câmara de Paris, Anne Hidalgo, prometeu permanecer "vigilante da situação dos funcionários dessas operadoras".





Para as três empresas, o fim das operações em Paris representa um golpe nas finanças já que o capital francês representa 15 por cento do seu volume de negócios.





Acidentes

A realização deste referendo fora anunciada a 14 de fevereiro por Anne Hidalgo. A consulta aos habitantes da capital sobre a manutenção das viaturas elétricas foi desencadeada por queixas de muitos cidadãos, devido aos acidentes e estacionamento nos passeios que bloqueavam a passagem.





Na altura ficou prometido por Hidalgo a elaboração de um código de conduta para os utilizadores: " Falta um código de rua, para dizer como nos devemos comportar e como a polícia municipal pune quem não respeita as regras”.





“No final o mais frágil continua a ser quem anda a pé”, rematou.