Operadores de jogo em Macau vão levar tempo a reduzir dívida

"O aumento do número de visitantes e das receitas do jogo deverá contribuir para que as operadoras de casinos com presença em Macau, classificadas pela Fitch, reduzam os níveis de endividamento", prevê a agência em comunicado.

A Fitch deixa a ressalva que o potencial de subida das classificações destas empresas é limitado pela elevada dívida, cuja redução "vai levar algum tempo para algumas das operadores, apesar das melhorias registadas".

O fluxo de turistas do interior da China em Macau aumentou durante os oito dias do feriado do Ano Novo Lunar, que este ano foi um dia mais longo do que o habitual, entre 10 e 17 de fevereiro.

Dados da Direção dos Serviços de Turismo de Macau revelam que o número de visitantes nos primeiros sete dias do período de férias aumentou 2,6% em comparação com o mesmo período de 2019, antes da pandemia e de Macau adotar rigorosas restrições fronteiriças.

Já durante os oito dias de férias, as chegadas de visitantes totalizaram 1,4 milhões, face aos 1,2 milhões de visitantes registados em 2019.

"Este fluxo reforça a nossa expectativa de uma recuperação do setor do jogo de Macau para o resto do ano, apesar dos ventos contrários económicos que a China enfrenta", escreve a Fitch Ratings.

"Esta resiliência deve-se, em parte, a uma mudança nas preferências dos consumidores chineses para setores orientados para os serviços, como o turismo doméstico e o entretenimento", acrescenta.

Por outro lado, afirmam ainda os especialistas da Fitch, o fluxo turístico "é suscetível de impulsionar a receita bruta do jogo dos casinos", com o segmento do mercado de massas "a registar receitas no quarto trimestre de 2023 que excederam os níveis de 2019 em 4%".

Já o segmento VIP (grandes apostas) encontra-se num percurso mais lento de recuperação, constatam no comunicado, avaliando que é improvável que volte aos níveis de receita pré-pandemia num futuro próximo.

As seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, acumularam durante a pandemia prejuízos sem precedentes em Macau, capital mundial do jogo e o único local na China onde o jogo em casino é legal.