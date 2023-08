Operadores de oleodutos pagam por derramamento de petróleo nos EUA

A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA, na sigla em inglês) divulgou esta segunda-feira o acordo numa ação judicial federal de 2022.

A Belle Fourche Pipeline Company e a Bridger Pipeline LLC vão pagar 12,5 milhões de dólares para terminar com os processos instaurados sob a Lei de Água Limpa e as Leis de Segurança de Oleodutos, referiu a EPA.

Estas operadoras gerem oleodutos nos estados norte-americanos do Montana, Dakota do Norte e Wyoming.

Em 2015, o oleoduto Bridger's Poplar quebrou e derramou cerca de 190.000 litros de petróleo bruto no rio Yellowstone perto de Glendive, no Montana.

Bridger concluiu a limpeza do local e, em 2021, resolveu um processo com as autoridades federais e do Montana por dois milhões de dólares (1,8 milhões de euros), enquanto o Departamento de Qualidade Ambiental de Montana multou a empresa em um milhão de dólares (909 mil euros).

Em 2016, o oleoduto bicentenário de Belle Fourche no condado de Billings, Dakota do Norte, quebrou devido a um deslizamento de terra e derramou mais 2,3 milhões de litros de petróleo, impactando vários cursos de água, como Ash Coulee Creek e o rio Little Missouri.

A limpeza de Belle Fourche está em andamento com a supervisão do Departamento de Qualidade Ambiental de Dakota do Norte, de acordo com a EPA.

O acordo anunciado na segunda-feira não resolve todos os problemas com o derramamento de Ash Coulee e reserva o direito do governo de apresentar futuras reivindicações legais.