Oposição acusa PM de querer culpar chefes de segurança por ataques

"O primeiro-ministro está a fazer uma campanha contra eles para os culpar", disse Lapid nas redes sociais, segundo a agência espanhola Europa Press.

Lapid criticou a recusa do primeiro-ministro em convocar eleições antecipadas, alegando que isso só beneficiará os inimigos de Israel, que disse sonharem com a permanência de Netanyahu no poder.

"Precisamos de eleições agora", insistiu Lapid, que foi primeiro-ministro entre julho e dezembro de 2022.

Lapid apresentou dois cenários possíveis, um com "um governo mau, perigoso, desintegrado e tóxico", ou outro em que são convocadas novas eleições "que conduzirão a um bom governo que restaurará a segurança".

"Não há nada mais assustador para [o líder do Hamas na Faixa de Gaza, Yahya] Sinwar e [o líder do Hamas, Ismail] Haniye do que o facto de haver um governo israelita eficiente, seguro e funcional", afirmou.

Os ataques do Hamas em 07 de outubro, que mataram cerca de 1.200 pessoas, desencadearam uma resposta de Israel que provocou mais de 30.500 mortos na Faixa de Gaza, controlada pelo grupo islamita desde 2007.