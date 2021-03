Oposição acusa Presidente de minimizar catástrofe e pede luto nacional

Pelo menos 98 pessoas morreram e 615 ficaram feridas após uma série de explosões, no domingo, num quartel militar na cidade de Bata, provocando a destruição de edifícios públicos e de mais de uma centena de habitações privadas num raio de vários quilómetros.

"Apesar de ser a catástrofe mais grave da história do país, o próprio chefe de Estado parece minimizar a tragédia, declarando [na segunda-feira] que há "mais de vinte fatalidades", quando antes das suas declarações já era do conhecimento público que o número de mortos se aproximava de uma centena", adianta o CPDS, em comunicado.

Para o partido da oposição equato-guineense, a tentativa de minimizar a tragédia de Bata reflete-se também no facto de Teodoro Obiang ainda não ter declarado luto nacional.

Uma posição contraditória, assinala o partido, com o facto de há alguns meses ter declarado um período de luto de sete dias pela morte de um deputado.

Por isso, o CPDS pede ao Presidente da República que declare luto nacional de 15 dias para prestar homenagem aos que morreram em consequência das explosões ocorridas no quartel militar de Nkuantoma.

"Este luto concluiria com um ato público, oficial e não partidário de homenagem às vítimas, com a participação de todas as sensibilidades políticas, religiosas e sociais do país", defendeu o CPDS.

As explosões foram consideradas acidentais pelo chefe de Estado, Teodoro Obiang, que lançou um apelo à comunidade internacional para que ajude a Guiné Equatorial.

Num comunicado no domingo, o Presidente disse que o acidente tinha sido causado "pela negligência e descuido" da unidade responsável pela proteção dos depósitos de dinamite e explosivos anexos ao paiol de munições do quartel militar de Nkuatama, localizado numa zona residencial de Bata.

Os tais depósitos de dinamite ter-se-ão incendiado devido a queimadas que estariam a ser realizadas por agricultores em quintas nas proximidades e que provocaram a explosão.

O chefe de Estado prometeu que os responsáveis serão investigados e punidos, assinalando a devastação que as explosões vão custar ao país, com perdas humanas, económicas e materiais significativas.

As explosões deixaram ainda um número indeterminado de pessoas desalojadas, e nas redes sociais estão a ser partilhadas fotos de jovens com munições pesadas que terão ficado espalhadas pelas imediações e em risco de detonação.