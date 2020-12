Oposição bielorrussa anuncia abertura de "embaixadas do povo" no exterior

As "embaixadas do povo", uma iniciativa das diásporas bielorrussas, têm como objetivo "proteger os direitos dos bielorrussos que vivem em diferentes países do mundo, apoiá-los", disse.

Servirão ainda de plataforma para a luta democrática do Conselho de Coordenação para uma transferência pacífica do poder.

A Bielorrússia tem sido palco de grandes manifestações de protesto contra o governo desde a reeleição do presidente Alexander Lukashenko para um sexto mandado, em agosto.

A oposição e o ocidente consideraram as eleições presidenciais fraudulentas.

Pavel Latushko, membro do Conselho de Coordenação, indicou, segundo a agência Interfax, que abrirão missões diplomáticas em 20 países, incluindo Rússia, Lituânia, Suécia, Alemanha, Reino Unido, Espanha e Brasil.

"Não tenho qualquer dúvida de que a abertura de embaixadas do povo será apenas o primeiro passo para o estabelecimento de novas relações entre a Bielorrússia democrática e os seus vizinhos e outros parceiros estrangeiros", disse.

As embaixadas receberão informação dos bielorrussos no estrangeiro que necessitem de assistência e difundirão informação sobre a situação no país. Em particular, servirão de centro logístico para a comunicação, organização de reuniões com diferentes corpos diplomáticos e interação com outras organizações da comunidade bielorrussa, adiantou Latushko.