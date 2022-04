Oposição cria coligação contra Presidente Kais Saied

Figura política de esquerda, Ahmed Néjib Chebbi, 78 anos, opõe-se ao que descreve como um "golpe" do Presidente Saied, eleito no final de 2019 e que arrogou-se o plenos poderes no final de julho de 2021.

Numa conferência de imprensa em Tunes, este veterano da cena política tunisina anunciou a criação da "Frente Nacional de Salvação" que pretende unir as várias forças políticas com o objetivo de restaurar o processo democrático e constitucional que garanta liberdades e direitos no país.

"Queremos um regresso à legitimidade e à democracia", afirmou.

A prioridade desta Frente é salvar uma economia "em profunda recessão" devido a uma situação política "podre" que repele os investidores, acrescentou Chebbi.

Composta já por cinco partidos políticos, incluindo o movimento de inspiração islamita Ennahdha, esta coligação pretende atrair outras formações políticas e personalidades "influentes" antes de lançar um diálogo nacional sobre reformas destinadas a "salvar o país", detalhou o seu promotor.

Ahmed Néjib Chebbi defendeu a criação de um "governo de salvação" para liderar a Tunísia durante um "período de transição" até novas eleições.

Depois de meses de impasse político, Saied, eleito no final de 2019, arrogou-se plenos poderes no final de julho de 2021, destituindo o primeiro-ministro e suspendendo o Parlamento, que viria a dissolver em março deste ano.

Em fevereiro, o Presidente tunisino dissolveu o Conselho Superior da Magistratura (CSM) e substituiu-o por um órgão de fiscalização judicial "temporário" cujos membros nomeou.

Em 22 de abril, atribuiu-se o direito de nomear o chefe da Autoridade Eleitoral, poucos meses antes de um referendo e de eleições gerais que este órgão deve supervisionar.

Os seus críticos acusam-no de estabelecer uma nova autocracia no país.

Além do impasse político, a Tunísia está a enfrentar uma profunda crise socioeconómica e está em conversações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para obter um novo empréstimo.