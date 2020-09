Oposição da Costa do Marfim apela à "desobidiência civil" nas eleições presidenciais

"Face a este crime, apenas uma palavra de ordem: a desobediência civil!", afirmou Henri Konan Bédié, no final de uma reunião dos principais partidos da oposição em Abidjan, relatou a Agência France Presse.

"Estamos aqui para expressar a nossa feroz oposição a esta violação da Constituição", disse Bédié, sem adiantar mais detalhes.

A lei prevê um máximo de dois mandatos, mas o Conselho Constitucional considera que, com a nova Constituição de 2016, a contagem de mandatos de Ouattara ficou a zeros, algo contestado pela oposição, que não apelou a um boicote às eleições, uma hipótese que foi levantada.

A situação política na Costa do Marfim é tensa, a pouco menos de um mês das eleições presidenciais.

As autoridades da Costa do Marfim proibiram todas as manifestações até 30 de setembro.

Eleito em 2010 e reeleito em 2015, Ouattara tinha inicialmente anunciado em março a sua decisão de desistir de concorrer a um terceiro mandato. Mudou de ideias em agosto, após a morte súbita do então primeiro-ministro e candidato presidencial do partido no poder, Amadou Gon Coulibaly.

O anúncio da sua recandidatura provocou confrontos, que resultaram pelo menos em 15 mortes.

O Conselho Constitucional anunciou na passada segunda-feira que apenas quatro das 44 candidaturas para as presidenciais de 31 de outubro foram aceites: são as do Presidente Outtara e de três oponentes, entre os quais o ex-chefe de Estado Henri Bédié (1993-1999).