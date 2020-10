Oposição da Costa do Marfim apela ao boicote eleitoral na Europa

No poder desde 2010, o Presidente Alassane Ouattara concorre a um terceiro mandato, considerado "inconstitucional" pela oposição, que apelou a um "boicote ativo" à votação.

"A embaixada da Costa do Marfim é o local onde a desobediência civil deve ter lugar. Eles devem saber que aqui na Bélgica, não haverá eleições a 31 de outubro. Organizem-se", disse Abel Naki, presidente da filial europeia do CDRP, do ex-presidente Henri Konan Bédié, um dos principais candidatos da oposição.

"O que é que estamos a arriscar aqui? Um murro ou um botão arrancado? Em Dabou, cortam-se pessoas com machetes", acrescentou.

Os confrontos intercomunitários que tiveram lugar na semana passada em Dabou, 50 quilómetros a oeste de Abidjan, deixaram 16 mortos e 67 feridos, de acordo com um relatório governamental.

Um representante do antigo presidente Laurent Gbagbo, Boga Sako Gervais, adiantou que todos os partidos da oposição apoiaram o apelo à desobediência.

"Está em jogo o futuro da nossa nação", disse.

"A 31 de outubro, não haverá eleições na Costa do Marfim, os marfinenses assumirão as suas responsabilidades", garantiu também Zoumana Touré, representante do partido do antigo líder rebelde e ex-primeiro-ministro, Guillaume Soro.

Os representantes dos partidos da oposição observaram um minuto de silêncio e depois leram os nomes das vítimas que afirmam ter sido mortas durante a campanha eleitoral, que tem sido marcada pela violência e pela contestação à candidatura do Presidente cessante a um terceiro mandato.

Na mesma ocasião, os opositores criticaram um "tweet" do Presidente francês, Emmanuel Macron, que a 05 de março saudou a "decisão histórica" de Alassane Ouattara de não se candidatar a um terceiro mandato, mas que depois da mudança de decisão do atual chefe de estado marfinense não se voltou a pronunciar sobre o assunto.

Eleito em 2010 e reeleito em 2015, Ouattara tinha anunciado em março que não se candidataria a um terceiro mandato, antes de mudar de ideias em agosto após a morte do seu "delfim" designado como candidato presidencial, o então primeiro-ministro Amadou Gon Coulibaly.

A Constituição da Costa do Marfim prevê um máximo de dois mandatos presidenciais, mas o Conselho Constitucional considerou que com a reforma adotada em 2016, a contagem de mandatos de Ouattara tinha sido recolocada a zero, dando cobertura a uma nova candidatura.