Oposição da Guiné Equatorial denuncia detenção de membro do partido Cidadãos para a Inovação

Lusa02 Fev, 2018, 16:29 | Mundo

Bonifacio Nguema, segundo vice-secretário do partido e encarregado da política interna, foi preso quando estava na Câmara Municipal de Bata - segunda cidade da Guiné Equatorial -, onde foi reclamar propriedades que lhe foram apreendidas pela polícia em dezembro passado, explicou Obiang Obono à agência de notícias espanhola EFE.

Os militares que cercaram entre 28 de dezembro e 09 de janeiro a sede do CI, o único partido de oposição na Guiné Equatorial com representação parlamentar, teriam apreendido as máquinas de uma lavagem de carros adjacente, de propriedade de Nguema Ndong.

De acordo com a mesma fonte, o Governo, por intermédio do subdelegado de Bata, ordenou a prisão do vice-secretário e, até agora, não se sabe do que Ndong é acusado.

"O Governo está a destruir o partido para que a militância fuja", denunciou o líder da CI, lembrando que há mais de 200 militantes presos, alguns clandestinamente.

Além disso, denunciou que outro dos seus colegas, Domingo Osandong, membro da CI preso a 28 de dezembro, está "à beira da morte" no Hospital La Paz, depois de ter sido baleado pelas forças de segurança em várias partes do corpo.

A tensão foi desencadeada na Guiné Equatorial no final de dezembro passado, como resultado de uma alegada tentativa de golpe de Estado, denunciada pelo Governo do Presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que governa o país desde 1979, quando derrubou o seu tio Francisco Macías num golpe militar.

O ministro da Segurança Nacional da Guiné Equatorial, Nicolás Obama Nchama, afirmou que um grupo de mercenários do Chade, do Sudão e da República Centro-Africana entraram a 24 de dezembro nas localidades de Kie Osi, Ebebiyin, Mongomo, Bata e Malabo, a capital, para atacar o Presidente.

Ao mesmo tempo, a oposição denunciou que os militares sitiaram por dias a sede do partido CI, deixando-os sem água e sem comida, e detiveram cerca de 200 pessoas, enquanto o Governo afirma ser apenas uma dezena e a quem atribuiu o envolvimento em altercações durante a campanha das eleições legislativas de novembro.

A 15 de janeiro, a oposição denunciou a morte de um dos seus ativistas, Santiago Ebe Ela, quando este estava sob custódia policial na prisão da esquadra central da polícia de Malabo.

Além disso, segundo o líder da CI, espera-se que nos próximos dias 144 detidos sejam levados a julgamento sem "nenhuma garantia".

Nas eleições legislativas de novembro, a oposição ganhou apenas um cadeira entre as 100 da Câmara dos Deputados (e nenhuma no Senado), enquanto os restantes 99 foram para o Partido Democrata da Guiné Equatorial (PDGE), do Presidente Teodoro Obiang Nguema.