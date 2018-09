Oposição da Guiné-Equatorial desvaloriza diálogo político anunciado por Obiang

Lusa28 Set, 2018, 16:20 | Mundo

O Presidente da Guiné-Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, anunciou, na quinta-feira, na reunião anual da Assembleia-Geral da ONU, em Nova Iorque, que já existe um "diálogo aberto com 18 partidos políticos" do país e que "a emergência económica será alcançada num período relativamente curto".

Em reação a esta declaração do Presidente da Guiné-Equatorial, o líder do partido CPDS referiu, à agência Lusa, que o diálogo político que existe "não serve para resolver nada" e que é "feito para enganar a comunidade internacional".

"O diálogo tem que resolver os problemas que existem no país, o problema da liberdade, de direitos humanos e da democracia", sublinhou.

Andrés Esono Ondo acrescentou que a oposição "não tem condições para lutar, porque tem as mãos atadas".

Obiang, que discursou na 73.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, lembrou a realização "de seis rondas" no processo de diálogo nacional, com partidos políticos e também com instituições religiosas e grupos da sociedade civil.

A última das seis reuniões do diálogo nacional realizou-se em julho último e contou com a participação do partido da oposição CPDS. No entanto, recordou Andrés Esono Ondo, o partido recusou assinar a ata do encontro por falta de entendimento com os representantes de Obiang.

"O Governo não chegou a qualquer acordo com os partidos políticos", disse.

No discurso, proferido em castelhano, Teodoro Obiang referiu que a "transição para um sistema multipartidário", iniciado em 1992, "tem sido caraterizada por uma abertura democrática inclusiva".

O chefe de Estado equato-guineense, membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), disse que tem existido "um diálogo permanente, aberto a todos, de tal maneira que, em 1992, foram reconhecidos 14 partidos políticos e que, hoje, cresceu o número para 18".

Teodoro Obiang Nguema, de 76 anos, foi reeleito em 2016 para um quinto mandato presidencial com 94% dos votos, num ato eleitoral que ficou marcado por acusações de fraude eleitoral.

A governação de Obiang é frequentemente alvo de fortes críticas por parte de organizações de direitos humanos, que acusam o regime da Guiné Equatorial de repressão política, de intimidação de organizações independentes da sociedade civil e dos `media`, bem como de atos de corrupção.