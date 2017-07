Oposição da Venezuela acha improvável que eleição para Assembleia Constituinte se realize

RTP 26 Jul, 2017, 07:33 / atualizado em 26 Jul, 2017, 08:16 | Mundo

"Não podem sequer garantir a instalação de um processo eleitoral (...), vocês não são um Estado, não têm controlo do vosso território", disse sobre o Governo venezuelano ao recordar que o Conselho Nacional Eleitoral estabeleceu novos centros de votação para prevenir possíveis cortes de estradas no dia da eleição.



De acordo com Guevara, os novos centros de votação vão facilitar a fraude por falta de protocolos de segurança, e vão permitir que um eleitor exerça o sufrágio em mais de uma ocasião.



Ainda assim, se o Governo de Nicolás Maduro insistir na realização das eleições, a oposição vai avançar para uma escalada das ações de rua para que "o custo político seja tal que decidam retirar essa proposta".



Já esta quarta-feira, um dos principais líderes da oposição venezuelana, Leopoldo Lopez, pediu aos militares que rejeitem o projeto da Assembleia Constituinte do Presidente Nicolás Maduro.



“Convido-vos a não serem cúmplices da destruição da República, de uma fraude constitucional, da repressão”, afirmou Lopez, fundador do partido Vontade Popular, num vídeo divulgado no Twitter.



“Certifiquem-se que apoiam os cidadãos e a Constituição”, acrescentou opositor, que saiu da prisão a 08 de julho, após três anos e cinco meses de detenção, e que se encontra em prisão domiciliária.

Greve geral de 48 horas

Guevara recordou que hoje se inicia uma greve geral de 48 horas e que durante o dia vão ser feitos anúncios sobre uma manifestação que apelidou de "tomada de Caracas", prevista para sexta-feira.



A eleição da Assembleia Nacional Constituinte, que reformará a Constituição venezuelana, foi convocada pelo Presidente a 1 de maio, sob o argumento de que o processo vai restabelecer a paz no país.



No entanto, a oposição, agrupada na plataforma Mesa de Unidade Democrática (MUD), rejeita as eleições, em que não vai participar, e anunciou uma série de ações para tentar travá-las.



Maduro, por seu lado, apelou aos seus apoiantes para que participem, na sexta-feira, em Caracas, no encerramento da campanha eleitoral para a Assembleia Nacional Constituinte.



"Vamos fazer na avenida Bolívar e nas avenidas circundantes, aqui em Caracas, a mãe dos fechos de campanha constituinte, convido toda a gente para o histórico encerramento de campanha", disse.



Entretanto vários setores do país decidiram apoiar a greve que hoje se inicia, incluindo vários sindicatos, associações de professores e produtores de gado. A Federação de Câmaras de Comércio da Venezuela (Fedecâmaras) emitiu um comunicado dando "liberdade plena" aos trabalhadores e empresários para se unirem a esta "expressão democrática" de protesto.



A oposição venezuelana acusa o Presidente Nicolás Maduro de pretender usar a Assembleia Constituinte para impor uma constituição ao estilo de Cuba.

c/ agências

Além disso, a oposição tem denunciado que o processo é fraudulento, porque seria necessário, segundo a legislação em vigor, realizar um referendo consultivo para que o povo decida se quer ou não uma Constituinte.Por outro lado questiona o facto de o Conselho Nacional Eleitoral, por instruções do Chefe de Estado, ter estabelecido votos do tipo "sectorial" e "territorial", argumentando que o voto é universal e secreto.Na Venezuela, as manifestações a favor e contra Maduro intensificaram-se desde 1 de abril passado, depois de o Supremo Tribunal ter divulgado duas sentenças, que limitam a imunidade parlamentar e em que aquele organismo assume as funções do parlamento.A 1 de maio, Maduro anunciou a eleição de uma Assembleia Constituinte para alterar a Constituição, o que intensificou os protestos que, desde abril, provocaram pelo menos 100 mortos.