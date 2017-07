Oposição da Venezuela considera eleição uma "fraude"

A violência explodiu nas ruas da Venezuela no dia das eleições para a assembleia constituinte. Em dois dias, morreram 10 pessoas.



Entre elas, está um dirigente da oposição e um candidato à assembleia constituinte.



Por todo o país, multiplicaram-se os protestos contra uma nova constituição que vai reforçar o poder do presidente.



Em Caracas, os manifestantes foram afastados com balas de borracha e gás lacrimogéneo.



As autoridades venezuelanas avançam que taxa de participação nas eleições rondou os 41%.