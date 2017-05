Oposição da Venezuela denuncia mais de duas mil detenções em 51 dias de protestos

Lusa 22 Mai, 2017, 07:58 / atualizado em 22 Mai, 2017, 09:00 | Mundo

"Somam 2.632 pessoas detidas. Continuam detidas, presas, 1.050 pessoas", disse Capriles num vídeo transmitido através da página eletrónica Periscope.



Duas vezes candidato à presidência da Venezuela, Capriles afirmou que nos Altos Mirandinos, uma zona perto de Caracas onde foram registados bloqueios e pilhagens de lojas, foram realizadas 270 detenções.



Capriles denunciou que "331 civis foram levados aos tribunais militares" e 168 permanecem detidos sob a "jurisdição militar".



"O Ministério Público fala de 48 pessoas assassinadas", acrescentou, afirmando que há organizações não-governamentais que "falam de mais de 50 venezuelanos assassinados".



Capriles, que também é governador do Estado de Miranda, disse que a diferença do números de mortos se deve a que "há casos que estão a ser investigados" para apurar se se deveram à violência ou estão relacionados com "a luta para restabelecer a Constituição do povo venezuelano".