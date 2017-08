Oposição da Venezuela exige explicações sobre ataque a base militar

Lusa 07 Ago, 2017, 07:34 / atualizado em 07 Ago, 2017, 07:35 | Mundo

"É nosso dever, como representação política da imensa maioria do país, insistir na exigência de uma explicação dos factos", disse a MUD, numa conferência de imprensa em Caracas, durante a qual foi lido um comunicado das forças opositoras.



De acordo com o comunicado, a "unidade democrática exige o retorno da ordem constitucional para garantir a paz do país e evitar um maior derramamento de sangue".



A oposição advertiu "há meses, perante o país e a comunidade internacional" que "a fraude" que representa a Assembleia Constituinte, eleita a 30 de julho, com poderes ilimitados e por um período máximo de dois anos, só vai "agravar profunda crise política, social e institucional" na Venezuela.



"A crise que o nosso país já viu nas ruas e lares, manifestou-se hoje [domingo] expressa e publicamente nos quartéis das nossas Forças Armadas", avisou.



"Não podemos ignorar a gravidade da importância deste momento histórico: estamos a tempo de evitar que este já suficiente conflito sangrento, cuja repressão ditatorial deixou um balanço de mais de 120 assassinados, se converta num conflito armado entre os venezuelanos", sublinhou.

"Ações ditatoriais de Maduro"

Segundo a MUD, "a grande maioria do país tem lutado por uma saída constitucional, pacífica e eleitoral desta crise, mas as ações ditatoriais de Nicolas Maduro têm ocasionado este tipo de factos que podem devir num conflito de maior envergadura".



A oposição alertou ser "necessário deter o avanço ao abismo a que o regime insiste em conduzir" a Venezuela.



"A ilegítima e ditatorial atuação da fraudulenta Constituinte já custou ao país um acelerado encarecimento do custo de vida, uma grave contrariedade internacional, como é a saída do Mercosul, a condenação mundial perante a arremetida constitucional contra a procuradora-geral, um novo assassínio produto da repressão e um conflito armado num dos principais fortes militares do país", sublinhou.



Por outro lado, o comunicado das forças opositoras insistiu "na necessidade de restituir o vigor da Constituição e procurar soluções para a grave crise que afeta o país" e que "os venezuelanos desejam o fim da violência, da repressão, da morte de inocentes, que reclamam apenas o direito a lutar por um melhor destino".



"Reiteramos que estamos a tempo de deter o agravamento da crise. O regime deve voltar à Constituição, respeitar a vontade dos venezuelanos, permitir que se realizem eleições livres e não demorar mais a agonia que tem causado aos venezuelanos, ao impedir a abertura de um canal humanitário, tal e como também tem exigido a comunidade internacional em reiteradas oportunidades", vincou.

Ataque à base de Paramacay

O documento concluiu que "as Forças Armadas devem ser uma garantia da defesa da Constituição (...) obedecer à vontade popular, expressa a 16 de julho último [plebiscito simbólico convocado pela oposição em que mais de sete milhões de pessoas participaram] e jamais serem repressoras do povo, nem apoio de um ditador".



No domingo, um grupo de 20 civis, que envergavam uniformes militares, dirigido por um ex-tenente que foi afastado do cargo em 2014, atacou a base militar de Paramacay (centro-norte), tendo acedido ao depósito de armamento.



Pelo menos dois mortos, um ferido e oito detidos foi o resultado do ataque que as autoridades venezuelanas disseram ter travado.



O Presidente da Venezuela acusou a oposição, os Estados Unidos e a Colômbia de estarem envolvidos no assalto e ordenou o reforço da segurança das instalações militares no país.