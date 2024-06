Oposição da Venezuela suspende autarca por sabotar atos de María Corina Machado

"O VP, no seu firme compromisso com a democracia e os valores que defende, decidiu suspender Alexander Mireles da equipa regional de ativistas (...). Esta decisão é tomada perante recentes ações de Mireles, que sabotou as atividades da nossa líder unitária María Corina Machado, pondo entraves ao desejo de todo um país de alcançar a democracia", explicou o partido.

Num comunicado, divulgado segunda-feira nas redes sociais, o VP sublinha que "este tipo de comportamento é inaceitável, especialmente quando vem daqueles que supostamente lutam contra o regime opressor que tanto dano tem causado à Venezuela".

"Estes atos contra os princípios e valores que defendemos acontecem enquanto temos um presidente de uma câmara municipal preso, dois outros com mandados de detenção e mais de dez desqualificados, todos eles comprometidos com a causa democrática, por apoiarem a candidatura unida de Edmundo Gonzalez (principal candidato da oposição às presidenciais de 28 de julho) e a liderança de Maria Corina Machado", explica.

De acordo com o VP, estes "líderes corajosos" enfrentam "a perseguição e a repressão pelo seu compromisso com a liberdade e a justiça, em contraste com as ações do presidente da Câmara de San Carlos que apenas servem para fortalecer o regime".

No comunicado, o VP sublinha que a suspensão de Alexander Mireles "é de caráter imediato, devido à sua falta de integridade" e reitera "o compromisso com a luta por uma Venezuela livre e democrática".

Na rede social X (antigo Twitter), Alexander Mireles afirmou-se surpreendido pela suspensão, da qual disse ter tido conhecimento através das redes sociais.

Mireles explicou que foi expulso apenas "por ter cumprido o dever, como autarca de informar sobre o encerramento de uma estrada para que os cidadãos pudessem tomar previsões perante um evento desportivo" programado desde há meses.

"Não devemos imitar o que sempre temos criticado. No entanto, aceito a sanção, o país está acima de qualquer situação", sublinha.