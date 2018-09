Partilhar o artigo Oposição diz que crise com companhia aérea em Cabo Verde é grave e culpa o Governo Imprimir o artigo Oposição diz que crise com companhia aérea em Cabo Verde é grave e culpa o Governo Enviar por email o artigo Oposição diz que crise com companhia aérea em Cabo Verde é grave e culpa o Governo Aumentar a fonte do artigo Oposição diz que crise com companhia aérea em Cabo Verde é grave e culpa o Governo Diminuir a fonte do artigo Oposição diz que crise com companhia aérea em Cabo Verde é grave e culpa o Governo Ouvir o artigo Oposição diz que crise com companhia aérea em Cabo Verde é grave e culpa o Governo

Tópicos:

Expresso, PAICV Nuias,