Oposição em São Tomé alerta para "tendência de instalação de governo ditatorial"

"Perante as evidências dos atos de 25 de novembro e as ações subsequentes, o MLSTP/PSD alerta a população e a comunidade internacional sobre a tendência para a instalação de um governo ditatorial com objetivo de amordaçar a democracia e intimidar os opositores através da instalação do terror, medo e perseguição", disse o deputado e membro da comissão política do MLSTP-PSD, Raul Cardoso.

Numa declaração lida hoje à tarde aos jornalistas, no final da reunião da direção, o porta-voz da comissão política reiterou que o MLSTP/PSD "condena todos os atos de violência contra os cidadãos e instituições do Estado" e acrescenta que condena "veementemente a forma bárbara como cidadãos visivelmente amarrados e neutralizados foram violentamente torturados e executados no recinto do quartel general".

Na declaração, o partido diz "lamentar o silêncio comprometedor do Presidente da República" e defende o total esclarecimento do ataque ao quartel, que surge poucas semanas depois de Patrice Trovoada ter vencido as eleições com maioria absoluta no Parlamento e tendo também um chefe de Estado apoiado pelo seu partido.

"Exigimos o total e cabal esclarecimento de todos os acontecimentos da madrugada do dia 25 de Novembro, incluindo as mortes dos cidadãos, a realização de autópsias por especialistas forenses e o apuramento de todas as responsabilidades inerentes aos atos através de investigações conduzidas de forma isenta pelas instituições nacionais competentes, acompanhadas por peritos internacionais independentes e sob observação atenta da comunidade internacional", apontou o representante do MLSTP/PSD.

Defendendo também explicações do primeiro-ministro pelas declarações em que assegurou não ter havido vítimas mortais, ter implicado civis no ataque e ter afirmado que existia um `complot`, o partido quer ainda que seja esclarecida "a existência de uma suposta força militar paralela privada denominada PK, formada para sua guarda pessoal".

Na missiva, o MLSTP/PSD exige um debate de urgência e afirma ter contactado "as Nações Unidas, o corpo diplomático residente e as forças políticas nacionais" para se encontrar "uma solução viável para esta situação".

O assalto ao quartel, que se prolongou por quase seis horas, com intensas trocas de tiros e explosões, foi neutralizado pelas 06:00 locais (mesma hora em Lisboa) desta sexta-feira, com a detenção dos quatro assaltantes e de alguns militares suspeitos de envolvimento.

Dos quatro atacantes, três morreram, bem como o suspeito Arlécio Costa, que tinha sido levado pelos militares para o quartel às primeiras horas da manhã.

Ao longo do dia de sexta-feira, fotografias dos detidos com marcas de agressões e sangue e com as mãos amarradas atrás das costas, bem como já na morgue, foram amplamente divulgadas nas redes sociais.

O Governo orientou ainda os serviços hospitalares para que "os corpos sejam devidamente conservados nas morgues" até à chegada da equipa portuguesa que apoiará a investigação, composta por elementos da Polícia Judiciária e um médico legista.

O Ministério Público de São Tomé e Príncipe abriu dois processos-crime para investigar o ataque e o alegado homicídio e tortura de quatro suspeitos, disse à Lusa fonte judicial.

Ao início da manhã de sexta-feira, os militares detiveram, nas suas respetivas casas, o ex-presidente da Assembleia Nacional Delfim Neves, atualmente deputado pelo movimento Basta, e Arlécio Costa, antigo oficial do `batalhão Búfalo` que foi condenado em 2009 por uma tentativa de golpe de Estado, alegadamente identificados pelos atacantes como mandantes.

Os assaltantes terão alegadamente atuado com a cumplicidade de militares no interior do quartel, tendo pelo menos três cabos sido detidos. No exterior, cerca de 12 homens aguardavam, em carrinhas, e alguns fugiram durante as trocas de tiros com os militares.

Os atacantes e os militares envolveram-se em confrontos, tendo o oficial de dia sido feito refém e ficado ferido com gravidade após agressões.

Ao final da tarde, dezenas de detidos foram transferidos das instalações militares para as sedes da Polícia Judiciária e Polícia Nacional, um ato acompanhado pelo escritório das Nações Unidas no país, em articulação com o Presidente da República, Carlos Vila Nova, e com o procurador-geral da República, Kelve Nobre de Carvalho.