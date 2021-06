Oposição eslovena não vai "abrandar" na contestação ao Governo durante presidência da UE

"Nunca podemos abrandar quando estamos a lutar pela democracia, pelos direitos humanos, pelo modo de vida a que estamos habituados. Porque, se a oposição se calar, se ouvirmos os cantos das sereias que nos estão a tentar afundar, a Eslovénia não tem nenhuma hipótese. A oposição tem de manter-se muito ativa, e a presidência não é nenhuma desculpa", aponta Marjan Sarec em entrevista à Lusa.

Numa altura em que o atual Governo já conseguiu sobreviver, este ano, a duas tentativas de destituição e em que decorrem manifestações semanais a pedir a demissão do executivo, Marjan Sarec considera que a ideia de que a contestação deve abrandar por causa da presidência eslovena do Conselho da União Europeia (UE) -- que sucede à portuguesa a partir de 01 de julho -- é uma "desculpa do partido no poder".

"Não somos o único país com instabilidade política durante a presidência. Houve a República Checa, a Roménia, França irá ter eleições durante a sua presidência [a seguir à eslovena, no primeiro semestre de 2022]. Portanto, esta é apenas uma desculpa do partido no poder e do seu Governo para evitar eleições", diz o líder do principal partido na oposição, a Lista de Marjan Sarec (LMS), que pertence à família liberal europeia, Renew Europe.

Questionado sobre se não teme que uma alteração do Governo durante a presidência possa ser prejudicial para o funcionamento da UE, o líder da oposição rejeita a ideia, informando que as regras da Constituição eslovena não explicitam bem o que um Governo "deve ou não deve fazer" quando é deposto, permitindo que o executivo atual cumpra "todas as tarefas".

"É apenas uma desculpa, nada iria mudar. Para os assuntos europeus, e para Bruxelas, seria um sinal de normalidade, que não vivemos numa ditadura e que temos uma democracia normal", destaca.

Primeiro-ministro durante o Governo que precedeu o atual, Marjan Sarec formou, em 2018, um executivo minoritário que permitiu impedir a ascensão ao poder do Partido Democrático Esloveno (SDS), do atual primeiro-ministro, Janez Jansa, que tinha arrecadado o maior número de votos nas eleições legislativas desse ano.

No entanto, em janeiro de 2020, perante a demissão dos ministros das Finanças e da Saúde, Sarec também apresentou a sua demissão, abrindo espaço à formação de um Governo liderado pelo SDS, que tomou posse com o apoio de dois partidos que tinham antes sustentado o executivo de Sarec.

O ex-primeiro-ministro considera que a situação atual mostra que teve razão em "formar Governo em 2018 sem o SDS", referindo que os partidos que apoiam atualmente Jansa "não estão cientes das suas políticas" e "só olham para eles próprios".

"Estamos a aproximar-nos dos Estados de Visegrado [República Checa, Hungria, Polónia e Eslováquia]. (...) Janez Jansa está a seguir as políticas de Viktor Orbán: há uma ligação forte no que se refere a silenciar os meios de comunicação, nos esforços para minar o Estado de direito", aponta.

Reconhecendo que a situação atual é "complicada", com uma coligação no poder e uma oposição ambas sem maioria na Assembleia Nacional, Sarec frisa que, "em democracias normais", o primeiro-ministro "demitir-se-ia ou sujeitar-se-ia a uma moção de censura no Parlamento".

Mas Jansa "não se irá certamente demitir" e "irá lutar pelo poder até ao fim", porque a probabilidade de formar Governo nas próximas eleições legislativas "corresponde talvez a 5%", alega.

Nesse sentido, e tendo em conta que as duas tentativas para iniciar um processo de destituição falharam, Sarec reconhece que é difícil haver eleições antes do atual mandato de Janez Jansa terminar, em junho de 2022, mas afirma que "tudo é possível na democracia" e que "nunca se deve dizer nunca".

"A democracia está atualmente em risco, temos de fazer tudo para prevenir esta situação, e estamos a fazê-lo: a oposição está muito unida, estamos juntos, apesar de sermos partidos diferentes", sublinha o ex-primeiro-ministro.

Qualificando Jansa de "líder extremista" e de "antigo comunista que utiliza métodos comunistas" para reinar, o ex-chefe de Governo diz esperar que, durante a presidência eslovena do Conselho da UE, o primeiro-ministro se aperceba que fez "grandes erros" e se comporte não "como o líder do seu partido, mas do Estado".

"Mas não estou otimista. (...) Se o nosso primeiro-ministro continuar nesta direção de criar o caos a cada passo, Bruxelas não pode esperar muito", sentencia.

Apesar disso, Sarec aponta para as reformas que foram introduzidas às presidências do Conselho da UE pelo Tratado de Lisboa para referir que, agora, existe um presidente do Conselho Europeu para ditar a orientação estratégica do bloco e um alto representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança que se encarrega dos assuntos externos.

"Por isso, não acho que vá ser um desastre, mas não espero grandes progressos, porque o nosso primeiro-ministro tem muitas frentes de combate e é impossível que se concentre apenas" na presidência, refere Marjan Sarec.