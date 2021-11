Oposição finlandesa quer medidas para impedir "ataques híbridos" na fronteira com a Rússia

Segundo a oposição, a medida visa salvaguardar a segurança nacional do país da União Europeia que tem uma fronteira de 1.300 quilómetros com a Rússia.

No entanto, e segundo a agência Bloomberg, a exigência surgiu como resposta às imagens e relatos de milhares de migrantes que estão acampados na fronteira da Bielorrússia com a Polónia e também com a Lituânia e que, frequentemente, tentam entrar em território polaco, ou seja, na União Europeia.

A situação na fronteira bielorrussa-polaca provocou lembranças de uma crise semelhante, vivida pela Finlândia em 2015.

Nesse ano, mais de 30.000 migrantes da Ásia e do Médio Oriente apareceram, de repente, na fronteira da Rússia com a intenção de entrar na Finlândia em busca de asilo, referiu a agência Bloomberg, adiantando que, na altura, as autoridades concluíram que se tratava de "um ataque híbrido" planeado por Moscovo.

O debate está a gerar um verdadeiro "duelo político" na Finlândia, tendo surgido uma clara divisão entre os que defendem a ideia de construir um muro na fronteira entre a Finlândia e a Rússia e os que acham que isso é contra os acordos internacionais sobre direitos humanos, explica a rede de `media` europeia Euroactiv.

A ideia de construir um muro foi levantada pelo ex-ministro do Interior e atual representante do Partido da Coligação Nacional no parlamento Kai Mykkänen que defendeu, numa entrevista a um jornal e na rede social Twitter que a medida poderia valer a pena.

"A Finlândia deve seguir o exemplo da Estónia e da Lituânia", afirmou, admitindo tratar-se de uma ideia "desagradável", mas considerando também que "é inevitável".

"Pergunto como iremos lidar com os requerentes de asilo caso o nosso vizinho [Rússia] se recuse aceitá-los de volta", escreveu no Twitter.

Mykkänen foi, de imediato, criticado pelo Governo e por especialistas em segurança, que o acusaram de estar a seguir uma política populista do género das do ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O deputado e vice-presidente do Partido Social Democrata Matias Mäkynen questionou mesmo a seriedade da proposta de Mykkänen, lembrando que o Partido da Coligação Nacional tem um passado forte como pró-europeu.

"Está disposto a gastar imenso dinheiro num muro de 1.300 quilómetros de extensão? Um muro contra um ataque híbrido?" perguntou o vice-presidente dos sociais-democratas no Twitter.

Um professor de direito internacional da Universidade de Helsínquia, citado pela Euroactiv, garantiu que os migrantes não podem ser rejeitados uma vez dentro do território finlandês, porque o país tem de cumprir as regras internacionais referentes a direitos humanos, mas a questão exacerbou a ideia de ser necessária uma infraestrutura física que impeça a entrada dos migrantes.

O receio de um "ataque híbrido" tem-se agravado com as acusações que a Europa tem feito ao Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, de atrair cidadãos de países do Médio Oriente e de África para Minsk e depois facilitar-lhes a passagem para o espaço comunitário como retaliação pelas sanções económicas impostas por Bruxelas contra o regime.

A situação já levou a Comissão Europeia a reforçar as sanções a pessoas ligadas ao regime de Alexander Lukashenko, classificando o comportamento de Minsk como um "ataque híbrido em curso".