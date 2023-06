Oposição moçambicana avisa que "graves irregularidades" no recenseamento eleitoral são "pólvora" para novo conflito

"As graves irregularidades do último recenseamento eleitoral, que denunciámos - participámos oficiosa e publicamente às autoridades competentes -, não mereceram o devido provimento, o que indicia uma autêntica pólvora de conflito", disse Ossufo Momade.

O líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) falava em Maputo, na cerimónia oficial de encerramento da fase de desarmamento e desmobilização do braço armado do principal partido da oposição, após o fecho, no dia 15, da última base do movimento.

"Estamos todos recordados que, desde as primeiras eleições [gerais, em 1994], os sucessivos conflitos tiveram como causa a fraude eleitoral", acusou.

Assinalando que os guerrilheiros da Renamo "nunca fizeram a guerra por vontade própria", Ossufo Momade apontou as violações da lei pelo Governo da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), manipulação e instrumentalização dos órgãos eleitorais, dos tribunais e da administração pública, para a cobertura de supostas fraudes eleitorais, como fatores que levaram à violência armada entre as forças governamentais e o braço armado do principal partido da oposição.

Ossufo Momade apelou à comunidade internacional para manter o seu interesse pela democracia moçambicana, através de um acompanhamento dos próximos processos eleitorais, visando eleições livres, justas e transparentes.

O líder da Renamo enfatizou o compromisso do seu partido com o "diálogo e a tolerância" como "únicas vias" para a resolução das "diferenças".

Momade apelou às comunidades de acolhimento dos guerrilheiros desmobilizados para uma reintegração harmoniosa na vida civil.

Referiu ainda que a Desmobilização, Desarmamento e Reintegração (DDR) não significa o fim da Renamo, pois o partido vai continuar a pugnar pela democracia.

"Garantimos que o DDR não é nem nunca será o fim da nossa história de resistência, continuamos inabaláveis e firmes, como alternativa" à actual governação, frisou.

O ato de hoje faz parte do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional assinado entre o Governo e a Renamo em agosto de 2019.

O entendimento foi o terceiro entre as duas partes, tendo sido os dois primeiros violados e resultado em confrontação armada, na sequência da contestação dos resultados eleitorais pelo principal partido da oposição.

No âmbito do DDR, 5.221 guerrilheiros da Renamo voltaram para casa.

A cerimónia de hoje contou com a participação de chefes de Estado da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), representantes das Nações Unidades e do corpo diplomático acreditado em Maputo.