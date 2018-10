Oposição moçambicana considera que eleições foram "grosseira fraude"

Lusa24 Out, 2018, 17:31 | Mundo

"O que acabamos de assistir é o anúncio de resultados resultantes de uma grosseira fraude e ambiente de violência", declarou o mandatário da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), André Majibire, em declarações aos jornalistas, no final do anúncio dos resultados das eleições autárquicas pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).

André Majibire afirmou que os delegados de candidatura da Renamo foram impedidos de fiscalizar a contagem dos votos, para permitir uma fraude a favor da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder.

O mandatário da Renamo adiantou que o partido já recorreu ao Conselho Constitucional (CC) dos resultados de cinco municípios, considerando que houve fraude.

Apesar das queixas, André Majibire disse que a Renamo é o maior vencedor das eleições autárquicas, porque passou de um para oito o número de municípios que vai governar.

Por seu turno, José de Sousa, mandatário do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), considerou que as eleições autárquicas foram caracterizadas por irregularidades.

"Lamentamos profundamente e com muita tristeza as várias irregularidades que ocorreram durante o processo de recenseamento, campanha eleitoral e votação", afirmou.

A CNE confirmou hoje a vitória da Frelimo, partido no poder, em 44 municípios nas eleições autárquicas do dia 10 e dos dois principais partidos da oposição em nove.

O Mapa de Centralização Nacional e do Apuramento Geral dos Resultados das Eleições Autárquicas, lido pelo presidente da CNE, Abdul Carimo, dá a vitória à Renamo em oito municípios e ao MDM no município da Beira, centro do país.

Os resultados hoje anunciados confirmam os dados apurados pelas comissões distritais de eleições das 53 autarquias do país.

Com a votação que conseguiu no escrutínio do dia 10, a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) perdeu cinco dos 49 municípios que controlava antes do pleito, enquanto a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) aumentou de um para oito o número de municípios em que vai governar.