Oposição na Geórgia rejeita primeiros resultados eleitorais que dão vitória ao partido no poder

O Sonho Georgiano "falsificou os resultados das eleições", disse o dirigente da oposição e antigo Presidente no exílio Mikheil Saakashvili, que anunciou uma "forte mobilização para defender os votos".

Quando estão contados mais de 58% dos sufrágios, o partido no poder, Sonho Georgiano, lidera com 49,32% dos votos, contra 44,47% para a oposição, de acordo com os primeiros resultados anunciados pela Comissão Eleitoral do país.

Antes, os dois lados, o partido no poder na Geórgia e a união formada por vários grupos da oposição, tinham já reivindicado a vitória nas legislativas de sábado, com as sondagens a apontar para resultados contraditórios.

Em declarações a um canal de televisão, o antigo primeiro-ministro Bidzina Ivanichvili, líder do partido no poder e considerado o homem mais rico da Geórgia, afirmou que o partido "venceu as eleições pela terceira vez consecutiva".

A vitória nas legislativas foi também reclamada pelo principal rival neste escrutínio Mikheil Saakashvili, do Movimento Nacional Unido (MNU), ao assegurar que "os partidos da oposição conquistaram uma vitória triunfante".

Uma sondagem à boca das urnas, realizada pelo canal de televisão pró-governamental Imedi TV, atribuiu a vitória ao partido Sonho Georgiano, com 55% dos votos, enquanto o canal de televisão Mtavari TV atribuiu à união de grupos da oposição 52% dos votos.

As legislativas de sábado ficaram marcadas pela união inédita da oposição contra o partido Sonho Georgiano, no poder desde 2012, e que tem sido acusado de repressão a opositores e de corrupção.

As regras eleitorais na Geórgia poderão levar a que os resultados destas legislativas apenas sejam conhecidos no final de novembro.