Oposição no Quirguistão desafia resultado das eleições legislativas

As eleições de domingo realizaram-se cerca de um ano após uma turbulenta mudança de Governo nesta ex-república soviética situada entre o Cazaquistão e a China, e que impôs Sadyr Zhaparov na presidência.

Com cerca de 97% de votos contabilizados, três alianças que apoiam Zhaparov surgem na dianteira, com três outros partidos remetidos para posições secundárias. Diversas forças da oposição contestaram os resultados e acusaram as autoridades de fraude eleitoral.

Uma missão de observação conjunta da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) e da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa considerou em comunicado conjunto que as eleições foram competitivas, mas com insuficiente envolvimento dos eleitores devido a uma campanha "silenciosa" motivada pelas alterações constitucionais que enfraqueceram o parlamento, para além de outras alterações legislativas em aspetos decisivos do escrutínio.

Os observadores também assinalaram as limitações dos direitos civis e políticos e ainda uma diminuta separação de poderes e ausência de independência do sistema judicial.

O Quirguistão, um país montanhoso de 6,5 milhões de habitantes e que também faz fronteira com o Tajiquistão e Uzbequistão, duas outras ex-repúblicas soviéticas da Ásia central, é membro de alianças económicas e de segurança impulsionadas pela Rússia. O país alberga uma base militar russa e depende do apoio financeiro de Moscovo.

Zhaparov estava a cumprir uma sentença de 11 anos e meio de prisão, sob a acusação de sequestro de um governador regional após uma disputa em torno de uma mina de ouro, quando foi resgatado da prisão por uma multidão de apoiantes que também contestavam os resultados das legislativas de outubro de 2020.

Os tumultos de 2020 assinalaram a terceira deposição violenta do líder do país nos últimos 15 anos. À semelhança das rebeliões que afastaram os então Presidentes em 2005 e 2010, os acontecimentos do ano passado foram motivados por rivalidades entre clãs, desde sempre presentes na política interna quirguíze.

Após a sua eleição para a presidência em janeiro, Zhaparov organizou um referendo que aprovou uma nova Constituição, que reforçou os poderes presidenciais à custa do parlamento. Reduziu o número de deputados de 120 para 90 e forneceu ao Presidente poderes para designar os juízes e os dirigentes dos serviços de segurança.