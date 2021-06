Oposição pede a PR de Cabo Verde que reconheça falta de democracia na Guiné Equatorial

Numa mensagem de boas-vindas ao Presidente de Cabo Verde, que a partir de hoje realiza uma visita oficial à Guiné Equatorial, Gabriel Nzé Obiang, líder daquele partido da oposição, recorda que Jorge Carlos Fonseca assumiu como um dos propósitos da deslocação a avaliação do que tem sido o percurso do país no cumprimento do programa previsto na adesão à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), como a abolição da pena de morte.

"Não teria sido mau que sua excelência, o senhor Presidente da República de Cabo Verde e atual Presidente da CPLP, recebesse em audiência os membros da verdadeira oposição, para ouvir também de nós a situação política no país", lamentou Gabriel Nzé Obiang.

Na mensagem dirigida ao Presidente de Cabo Verde, o líder da CI recorda que aquele partido político "é uma vítima e um puro exemplo da falta de avanço político democrático e respeito aos direitos humanos" na Guiné Equatorial, estando atualmente "sequestrado", sem poder trabalhar "por ordem arbitrária e antidemocrática do partido no poder" - Partido Democrático da Guiné Equatorial (PDGE), do Presidente do país, Teodoro Obiang -, apesar de ter conquistado, afirma, dois lugares nas eleições legislativas e municipais de 2017, mas que não pode ocupar.

"Os nossos direitos civis e políticos nunca são respeitados na Equatorial Guiné", afirma, acrescentando que esta postura contraria os "princípios da CPLP".

"É sabido que todos os países da CPLP abraçaram plenamente os sistemas políticos democráticos, garantindo o pluralismo político inclusivo, com instituições do Estado plurais e fortes, e a Guiné Equatorial não deve ser exceção a esta conduta política democrática", escreve Gabriel Nzé Obiang.

O líder da oposição apela a Jorge Carlos Fonseca que, nas considerações finais da visita à Guiné Equatorial, a delegação da CPLP "torne claro à opinião pública a situação de falta de progresso democrático que a Guiné Equatorial sofre desde as ilegalizações ilegais de partidos políticos, a não legalização de partidos políticos que querem ser legalizados, a política de exclusões arbitrárias de partidos políticos e seus dirigentes nas eleições" ou "a ausência de uma Comissão Eleitoral Independente" no país, pedindo o "fim da perseguição política aos membros da oposição" e a defesa dos Direitos Humanos.

Na quarta-feira, Jorge Carlos Fonseca, que termina em julho o mandato como presidente em exercício da CPLP, assumiu que gostaria que a Guiné Equatorial tivesse um progresso político "mais rápido", depois de se comprometer a abolir a pena de morte na adesão à organização.

"Como Presidente de Cabo Verde e da CPLP e como cidadão democrata, gostaria de ver um progresso político na Guiné de forma mais rápida e clara", afirmou Jorge Carlos Fonseca, à saída da cerimónia de atribuição do título `Honoris Causa` pela Universidade Portucalense, no Porto.

Contudo, o chefe de Estado cabo-verdiano sublinhou ter sido nesta presidência da CPLP, que foi prolongada devido à pandemia de covid-19, que pela primeira vez se definiu um programa de integração neste organismo da Guiné Equatorial.

E, com base nesse programa, têm sido feitas várias missões de avaliações, apontando a responsabilidade de todos em ajudar a Guiné Equatorial a "sintonizar-se cada vez mais" com os princípios da CPLP, ressalvou.

"Vamos trabalhar para que esta integração seja feita de forma crescente", considerou Jorge Carlos Fonseca.

A abolição da pena de morte foi um dos compromissos da Guiné Equatorial aquando da adesão à CPLP, durante a presidência timorense da organização, na cimeira de Díli, em 2014.

A Guiné Equatorial assegurou, em março deste ano nas Nações Unidas, que o novo Código Penal, a aprovar pelo parlamento, acaba com a pena de morte, mas juristas equato-guineenses defendem que não garante a abolição e reclamam mudanças legislativas mais amplas.

Jorge Carlos Fonseca frisou que na visita oficial à Guiné Equatorial, como Presidente de Cabo Verde e da CPLP, fará a avaliação do que tem sido o percurso deste país no cumprimento do programa.

O programa da visita prevê a deslocação de Jorge Carlos Fonseca à cidade capital, Malabo (ilha de Bioco), e no continente, à região Wele-Nzas e à cidade de Djibloho -- Cidade da Paz, futura capital da Guiné Equatorial, "onde manterá um encontro com estudantes da Universidade Afroamericana de África Central (AUCA) e ainda, os da cidade natal do Presidente Obiang, Mongomo".

"De 21 a 23 de junho de 2021, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, efetuará uma visita de Estado à República da Guiné Equatorial, retribuindo, assim, a visita que o seu homólogo, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, efetuou a Cabo Verde, em abril de 2019", refere uma nota da Presidência cabo-verdiana, acrescentando que a comitiva integra ainda os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Indústria, Comércio e Energia e empresários nacionais.

Durante a visita "deverão ser assinados três acordos", relativos à supressão de vistos em passaportes ordinários, à economia marítima e ao turismo, refere ainda a Presidência.

"No domínio multilateral, deverão ser abordadas as vias e os meios para reforçar a concertação no âmbito das organizações internacionais, regionais e sub-regionais, designadamente no quadro da CPLP, Fórum PALOP [Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa] e União Africana", acrescenta.

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os Estados-membros da CPLP.