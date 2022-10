Oposição sérvia bósnia apresenta queixa judicial por fraude eleitoral

"Esperamos que a procuradoria reaja e investigue as sérias provas que apresentámos", indicou Branislav Borenovic, presidente do Partido do Progresso Democrático (PDP), a maior força da oposição na entidade dos sérvios bósnios.

"Trata-se de criminalidade organizada e de um roubo sem precedentes", considerou por sua vez Mirko Sarovic, chefe do Partido Democrático Sérvio (SDS).

As duas formações apresentaram na procuradoria-geral do país balcânico uma queixa judicial contra Dodik e cerca de 100 membros da sua Aliança de Sociais-democratas Independentes (SNSD) por "roubo organizado e massivo" nas recentes eleições.

A destruição de boletins de voto, a presença ilegal de membros do SNSD nas assembleias de voto ou a falsificação de dados são algumas das irregularidades que terão sido efetuadas.

A Comissão Eleitoral Central (CIK) da Bósnia-Herzegovina, com sede em Sarajevo, iniciou há alguns dias a recontagem dos votos nos locais onde se terão registado as principais irregularidades, em particular no escrutínio para a presidência da Republika Srpska (RS), a entidade sérvia bósnia.

Dodik, um político que tem sugerido um progressivo processo de secessão da entidade que dirige há 15 anos e muito próximo das posições de Moscovo, em particular no atual conflito com a Ucrânia, voltou a assegurar que as eleições foram "dignas e limpas" e considerou "ilegal" a repetição do escrutínio.

O PDP, que também se afirma como um partido nacionalista mas mais distanciado da Rússia, assegura que a sua candidata, Jelena Trivic, obteve mais votos e venceu as eleições para a presidência da RS.

No passado dia 02 de outubro a Bósnia-Herzegovina elegeu os três membros da presidência colegial e os deputados do parlamento central.

Os cerca de 3,4 milhões de eleitores inscritos também elegeram os parlamentos das duas entidades - a Republika Srpska e a Federação comum de bosníacos [muçulmanos] e croatas -, o presidente sérvio bósnio e as assembleias dos dez cantões da Federação.

Este complexo processo eleitoral foi herdado dos acordos de paz de Dayton, assinados em finais de 1995 pondo termo a três anos e meio de violenta guerra civil e que promoveram a emergência das duas entidades, com o reconhecimento dos seus "três povos constituintes".