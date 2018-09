Oposição timorense quer lei anticorrupção e combate ao esbanjamento orçamental

Lusa17 Set, 2018, 07:56 | Mundo

Intervindo no parlamento, Aniceto Guterres Lopes, chefe da bancada da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) disse que a "chave para alcançar a melhoria das condições do país é a boa governação".

Por isso, disse, deve evitar-se esbanjamento e atuar com rigor na fiscalização da implementação do programa do Governo e na execução orçamental, com "política de qualidade que invista na qualidade".

Aniceto Guterres Lopes falava na sessão solene que marcou hoje o arranque da 5ª legislatura do Parlamento Nacional na presença do Presidente da República.

No seu discurso, o antigo presidente do parlamento disse que a Fretilin está preocupada com a questão das dívidas descontroladas do Estado" e afirmou que melhorar a situação só ocorre num ambiente de diálogo, de "busca de consensos".

Para isso, afirmou, é essencial acabar com o "ambiente de desconfiança e ódio, com a perseguição de um grupo a outro" porque "a democracia exige esse diálogo para resolver os problemas" do país.

Adriano do Nascimento, presidente da bancada do Partido Democrático (PD), deixou críticas aos líderes históricos e políticos do país que "criaram a crise e o impasse político do último ano.

Uma atitude que contribui para "enfraquecer a unidade nacional e a consolidação do Estado" e que resultou, disse, da falta de colocar os interesses nacionais acima de outros depois das eleições de 2017.

Depois, recordou, na campanha de 2018, os líderes políticos "minimizaram os esforços de alguns setores da sociedade" na luta pela liderança, colocando em confronto as diferentes frentes da luta (armada, diplomática e clandestina).

"Os líderes políticos, em vez de defender a democracia e respeitar a multiculturalidade e multietnicidade, tentaram dividir por raça, etnia e religião", disse, deixando uma situação em que a imagem do país ficou ferida.

Para o PD, a construção do Estado e o desenvolvimento nacional não se conquistam sem "maturidade política, sentido de Estado, e a confiança e esperança do povo" e os problemas sérios do país, como o desemprego, continuam por debelar.

Também António de Sá Benevides, presidente da bancada do PUDD, pediu mais diálogo e busca de consensos, tanto no parlamento como ao nível dos líderes históricos que devem ter um contributo positivo para educar as novas gerações.

"O Estado não tem que ser o pai natal, tem que ser o pai do desenvolvimento do país", disse, afirmando que os interesses do Estado têm que estar sempre acima dos interesses pessoais ou partidários.

Benevides referiu-se ainda ao diálogo entre o Presidente da República e o primeiro-ministro, para que se resolva a tomada de posse de alguns membros do Governo, questão que está a "lançar dúvidas e preocupações" junto da população.

Falando aos principais líderes históricos do país, Benevides disse que devem trabalhar "sem orgulho e arrogância" para "ajudar a educar as novas gerações".