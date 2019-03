Oposição timorense recorre de acórdão sobre lei das atividades petrolíferas

Lusa18 Mar, 2019, 10:50 | Mundo

A reclamação hoje apresentada, explicam, pretende "salvaguardar o único fundo soberano de Timor-Leste, o Fundo Petrolífero, de forma a garantir que as gerações atuais e futuras poderão usufruir do mesmo de forma sustentável".

"Os deputados requerentes do pedido de fiscalização abstrata da constitucionalidade e legalidade da Lei das Atividades Petrolíferas submeteram uma reclamação ao Plenário do Tribunal de Recurso de nulidade do acórdão sobre o pedido de fiscalização acima referido", refere-se no comunicado enviado à Lusa.

As alterações à Lei de Atividades Petrolíferas (LAP) são essenciais para que o Governo concretize, antes de 31 de março, a compra das participações da ConocoPhillips e da Shell no consórcio do Greater Sunrise, no Mar de Timor, considera o executivo.

Francisco Monteiro, presidente da Timor Gap, disse à Lusa na semana passada que a operação, que custará ao Estado timorense 650 milhões de dólares (573 milhões de euros), deverá ser concluída nos últimos dias deste mês.

Na nota hoje divulgada, os deputados da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) e do Partido Democrático (PD) dizem que "esperam e acreditam que o Tribunal de Recurso e o seu plenário exercerão as suas funções de forma independente, sem qualquer influência exterior, de forma a garantir uma análise e deliberação com base na Constituição e nas leis em vigor".

A Fretilin apela ainda ao Governo para "que aguarde a decisão final do Plenário do Tribunal de Recurso antes de prosseguir com qualquer processo de levantamento do Fundo Petrolífero, demonstrando assim uma ética política e de cooperação institucional entre os diferentes órgãos de soberania" de Timor-Leste.

A reclamação foi apresentada no último dia do prazo e refere-se a uma decisão do Tribunal de Recurso que deliberou -- com dois votos contra um -- "não declarar nem a inconstitucionalidade nem a ilegalidade (...) das demais normas" das alterações questionadas pelos deputados.

O último elemento considerado inconstitucional refere-se a uma definição de tratado já que, na alteração à lei se referia o novo tratado de fronteiras permanentes entre Timor-Leste e a Austrália que foi assinado há um ano, mas ainda não foi ratificado.

Essa decisão, sobre a inconstitucionalidade, continha um lapso no texto final do acórdão, como admitiu à Lusa na quinta-feira o presidente do Tribunal de Recurso.

Em causa está o texto da decisão na página 31 do acórdão, nomeadamente o que se refere à alínea a) em que o Tribunal de Recurso se refere erradamente à Lei do Fundo Petrolífero (9/2005) quando deveria referir-se à lei 13/2005, a Lei de Atividades Petrolíferas.

Os juízes deliberam "declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da alteração introduzida à lei 9/2005, de 03 de agosto, pelo artigo 2.º da lei 1/2019, de 18 de janeiro".

A Lei 1/2019 é, em concreto, a "Primeira Alteração à Lei n.º 13/2005, de 02 de setembro, Lei das Atividades Petrolíferas", e não faz qualquer alteração à lei 9/2005 que é a Lei do Fundo Petrolífero.

O texto da decisão em si suscita alguma confusão, já que se refere ao artigo 2 da lei 1/2019 e não ao artigo 2 da lei 13/2005.

Como se pode verificar no texto global do acórdão em si, a inconstitucionalidade deliberada pelo tribunal abrange apenas um aspeto da redação do artigo 2, em concreto o que se refere à definição de tratado.

A referência à Lei do Fundo Petrolífero no acórdão tinha suscitado alguma confusão, pelo facto de o Fundo Petrolífero ser usado para financiar a compra.