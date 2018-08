Oposição timorense usa debate do Orçamento para criticar impasse político

Lusa29 Ago, 2018, 12:50 | Mundo

António da Conceição, líder da bancada do PD, disse que o comércio e os empresários do país estão a atravessar uma situação "de grandes desafios", com o poder de compra da população a cair e a economia "parada".

Uma "queda na circulação económica que está a ter grandes impactos negativos" com restaurantes e lojas a fechar, trabalhadores despedidos e praticamente nenhum investimento.

Parte das críticas foram dirigidas aos principais líderes do país pela situação política gerada em Timor-Leste depois das eleições de 2017 - e subsequentes eleições legislativas de 2018 - que ainda não está totalmente resolvida, com um impasse na tomada de posse de nove membros do Governo.

Um impasse que "tem consequência diretas para o povo" com a economia parada, empresas a fechar e pessoas a perderem emprego e que ocorre depois de eleições antecipadas onde em vez da maturidade "os líderes usaram os palcos para ataques políticos e divisões no país.

E que, segundo Conceição, acabou por levar à situação atual e há má relação entre os líderes históricos do país, onde falta diálogo e comunicação para resolver "o impasse política".

Manifestando preocupação pela "perseguição política a líderes da oposição" em algumas regiões e pelo clima de "vingança" em alguns casos, Conceição disse que é essencial resolver as coisas, especialmente devido ao impacto económico.

Um ambiente em que se usa "a media e as redes sociais" para trocar criticas e ataques, lembrando períodos antigos de tensão política e social no país.

António da Conceição, chefe da bancada do Partido Democrático (PD) - que esteve com a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) no anterior Governo minoritário - falava na declaração final antes do voto na generalidade.

Apesar de dever votar a favor do diploma na generalidade - como cedência política para tentar conseguir que o Governo acomode alguns dos seus pontos no debate na especialidade - o PD apelou a medidas que garantam um maior envolvimento da população no processo de desenvolvimento e nos seus benefícios, para que "o povo seja o centro do desenvolvimento".

Ao mesmo tempo, disse Conceição, um apelo à "mudança de mentalidades e de paradigma" no próprio parlamento onde o seu partido quer ter "uma identidade crítica" mas empenhada "na construção do Estado.

Pedindo "rigor orçamental", o PD contestou vários projetos - nomeadamente projetos aprovados no passado e de legalidade duvidosa, disse - e acima de tudo o que diz ser pouca capacidade para executar o orçamento proposto.