Oposição trabalhista britânica exige antecipação da apresentação de plano fiscal do Governo

Num encontro regional do seu partido, Starmer considerou insuficiente a demissão na sexta-feira do ex-ministro da Economia Kwasi Kwarteng e a respetiva substituição por Jeremy Hunt, defendendo que a mudança deve ser de todo o Governo.

"A crise que estamos a enfrentar é criada em Downing Street [sede do Governo]. Os estragos já foram feitos e é muito difícil reverter [a situação]. Um acidente de carro não pode ser revertido", argumentou.

Em seu entender, é necessário antecipar a apresentação do plano fiscal do médio prazo, que não incluirá muitas das medidas anunciadas em 23 de setembro por Kwarteng e que provocaram uma "tempestade financeira" nos mercados.

"Esse orçamento `kamikaze` deve ser revogado", vincou Starmer.

Antes de ser demitido, Kwarteng já tinha alterado a data de lançamento do seu plano estratégico inicialmente previsto para o final de novembro, mas antecipado em resultado da crise de confiança gerada pelos vastos cortes fiscais que incluía.

Nos últimos dias, o Governo da primeira-ministra britânica Liz Truss tem vindo a retificar as medidas mais controversas, como a redução do escalão mais elevado do imposto sobre o rendimento de 45% para 40% ou a decisão de revogar o previsto aumento do imposto de empresas de 19% para 25%.

"Estou muito preocupado com as pessoas que têm hipotecas sem prazo fixo, porque vão ter que pagar pelo menos 200 a 400 libras [230 a 460 euros] a mais por causa do orçamento `kamikaze` que este Governo introduziu", criticou ainda.

As sondagens dão aos trabalhistas uma vantagem de 30 pontos nas intenções de voto caso as eleições gerais ocorressem agora, sendo esta a maior distância desde que Tony Blair foi primeiro-ministro.