Oposição turca contesta eleições de 2018 que renovaram mandato de Erdogan

Um cartaz eleitoral na cidade de Istambul mostra o Presidente Recep Tayyip Erdogan ao lado do candidato do AKP naquela cidade, Binali Yildrim. | Murad Sezer - Reuters

impugnar as eleições legislativas e presidenciais de 24 de junho de 2018, em que Recep Tayyip Erdogan obteve um novo mandato como Presidente e o seu partido, o AKP, renovou a maioria parlamentar.

O principal partido da oposição na Turquia decidiu esta quarta-feira









Na passada segunda-feira, a Comissão Eleitoral da Turquia (designada pela sigla YSK) aceitou um recurso apresentado pelo AKP, ditando a anulação das eleições autárquicas para a câmara de Istambul.





Nesta eleição, o candidato do CHP, Ekrem Imamoglu, saiu como grande vencedor, após 14 anos de domínio islamita do AKP naquela cidade. Enquanto candidato do principal partido da oposição, Imamoglu venceu a eleição de março com uma vantagem de 14 mil votos num total de 8,8 milhões votantes em Istambul.







Com a deliberação de anular este ato eleitoral de Istambul, a repetição do sufrágio ficou agora marcada para o dia 23 de junho.







Na base da argumentação apresentada pelo partido no poder está o facto de os presidentes das assembleias de voto não serem funcionários públicos.





“Uma grande maioria dos presidentes dessas assembleias de voto estava nas eleições presidenciais de parlamentares que decorreram em junho de 2018. Se a Comissão Eleitoral assume a sua decisão em Istambul, então terá de cancelar também as eleições de 2018”, sublinha o responsável do CHP, depois de entregar a impugnação.





Nesse sentido, o principal partido da oposição considera que a decisão da YKS foi “ilegal” e decorreu da “pressão” exercida pelo presidente Erdogan para anular um resultado pouco favorável ao seu partido.







presidente turco sofreu outra grande derrota na capital do país, Ancara, que esteve nas mãos do AKP durante 25 anos. Desde abril de 2019 que Mansur Yavaş é o mayor da segunda maior cidade da Turquia.

De recordar que, nas eleições autárquicas de 31 de março, o partido do





Há ainda outra questão polémica a marcar esta anulação. É que, apesar de ter invalidado a vitória de Ekrem Imamoglu, a Comissão Eleitoral manteve como válidos os resultados para munícipes e assembleias municipais nos 39 distritos da cidade de Istambul, cujo voto aconteceu em simultâneo. O AKP, partido de Erdogan, conseguiu assegurar maiorias em 23 desses distritos.







O OHP, principal partido da oposição, também pediu a repetição destas eleições, argumentando que é injustificável validar três dos quatro boletins de voto, uma vez que a suspeita que leva à anulação do resultado decorre de todo o conjunto da mesa eleitoral.











Depois de o principal partido da oposição ter apresentado a denúncia, também o partido İyi pediu a impugnação das eleições de 2018, nos mesmos termos do que foi apresentado por OHP.



Para o Partido Republicano do Povo (CHP), a anulação deste resultado eleitoral seria uma questão de coerência. “”, frisou Muharrem Erkek, um dos principais rostos do CHP, citado pelo jornal turco“É incompreensível porque é que esta decisão só abrange a votação para ode Istambul”, argumentou Ekrem Imamoglu.