Oposição turca pede eleições antecipadas devido à grave situação económica

"É impossível continuar a assistir a esta evolução como um espetador. A fatura está a ser paga pelos cidadãos", justificou na sua petição Kemal Kilicdaroglu, líder do Partido Republicano do Povo (CHP, de cariz social-democrata), a segunda formação da Turquia e a primeira da oposição.

A petição foi apoiada pelo partido IYI (Bom partido, nacionalista, kemalista e secularista), que firmou um acordo com os sociais-democratas para apresentar um candidato comum que dispute a presidência ao islamita Recep Tayyip Erdogan, desde há duas décadas na liderança da política turca, primeiro como primeiro-ministro e a partir de 2014 como chefe de Estado.

A iniciativa de pedir a antecipação das eleições foi decidida após Erdogan ter hoje reiterado que baixas taxas de juro podem combater a inflação, que em outubro atingiu 19,89%, uma teoria contrária à ortodoxia económica.

Após esta declaração registou-se uma nova desvalorização da lira, que se fixou num novo mínimo histórico de 12,08 por euro e 10,68 por dólar.

O Banco central poderá anunciar na quinta-feira uma nova baixa das taxas de juro, que atualmente se situa nos 16%, e inferior à inflação anual.

"Não se pode gerir a economia com semelhantes tontices", denunciou o líder da oposição, afirmando ainda que "a Turquia tem de ir a eleições o mais cedo possível".

As últimas sondagens para as legislativas concedem 30% ao Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP, o partido de Erdogan), a que se juntam os 9% do seu aliado Partido de Ação Nacionalista (MHP, direita radical ultranacionalista). Já o CHP obteria 26,6%, o IYI 12% e o Partido Democrático dos Povos (HDP, esquerda e pró-curdo) 11,5%.

No entanto, os resultados das presidenciais serão determinantes devido à alteração constitucional promovida por Erdogan em 2017 e que forneceu ao chefe de Estado, até então com estatuto essencialmente protocolar, amplos poderes executivos.

As sondagens indicam que Erdogan poderá perder contra qualquer dos eventuais candidatos que poderão ser apresentados pela coligação CHP-YIY, e mantém um apoio eleitoral abaixo dos 50%

Em 2018 Erdogan foi eleito Presidente da Turquia com 52,6% dos votos.