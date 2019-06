Oposição vence em Istambul e Erdogan sofre pior revés em 17 anos

Carlos Santos Neves - RTP24 Jun, 2019, 09:13 / atualizado em 24 Jun, 2019, 09:35 | Mundo

Quando estavam já contados mais de 99 por cento dos boletins, Ekrem Imamoglu reunia 54 por cento dos votos, contra 45 por cento do candidato apoiado por Erdogan, o antigo primeiro-ministro Binali Yildirim.



Imamoglu fora declarado vencedor das municipais em Istambul a 31 de março, obtendo então uma vantagem de 13 mil votos sobre Yildirim. Número que levou a formação de matriz islamista do Presidente turco, o AKP, a invocar “irregularidades em massa”, reclamando a repetição do escrutínio.



José Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 na Turquia



“Um novo começo”

A vitória de Imamoglu deu lugar a festejos nas ruas de Istambul, a grande metrópole com mais de 15 milhões de habitantes que liga o ocidente ao oriente.



c/ agências

O campo da oposição denunciou, por sua vez, um “golpe contra as urnas” e fez do processo de repetição uma “batalha pela democracia”.Ekrem Imamoglu recolheu agora mais 800 mil votos do que o adversário. E Binali Yildirim foi lesto a reconhecer a derrota: “Felicito-o e desejo-lhe boa sorte. Espero que sirva bem Istambul”.No momento de celebrar a vitória, Imamoglu, figura do partido social-democrata e secular CHP, não hesitou em transpor para a esfera nacional o resultado que alcançou em Istambul, ao clamar que este significa “um novo começo para a Turquia”. Ao mesmo tempo, estendeu um ramo de oliveira a Recep Tayyip Erdogan, convidando o Presidente a “trabalhar em harmonia”.Também o Chefe de Estado turco, que pugnou diretamente pela anulação da votação do final de março – e cuja carreira política nasceu em Istambul -, cumprimentou o candidato da oposição.Além de Istambul, o AKP perdeu, nestas municipais, a capital Ancara. Isto ao cabo de 25 anos de confortáveis maiorias do flanco conservador islamista. Resultados que não serão alheios à situação económica do país, a braços com uma inflação de 20 por cento, elevados níveis de desemprego e a quebra da lira.O desfecho do processo eleitoral de Istambul coincide com o início do julgamento de 16 pessoas acusadas de tentativa de “derrube do Governo” na vaga de protestos de 2013. Entre os acusados, que arriscam a pena de prisão perpétua, estão o empresário e filantropo Osman Kavala - detido durante mais de 600 dias, tornou-se uma figura de proa para os opositores de Erdogan e as organizações de defesa dos Direitos Humanos, que acusam o poder central de ter em curso uma “caça às bruxas”.Em declarações citadas pela France Presse, Andrew Gardner, responsável da Amnistia Internacional na Turquia, afirma que a acusação “não comporta uma sombra de prova” de que os acusados “tenham estado implicados em qualquer atividade criminal e ainda menos que tenham conspirado para derrubar o Governo”.Seis dos acusados, que deixaram entretanto a Turquia, vão ser julgados à revelia.