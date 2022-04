Oposição venezuelana acusa Rússia de crimes contra direitos humanos

"Manifestamos solidariedade absoluta com o Governo do Presidente Volodymyr Zelensky e como o povo da Ucrânia, perante as imagens atrozes vistas nas últimas horas, que põe a descoberto a magnitude dos crimes cometidos pelo governo do (presidente russo) Vladimir Putin contra civis inocentes nas localidades de Bucha, Irpin e Gostomel", refere um comunicado divulgado em Caracas.

No documento, o líder opositor Juan Guaidó afirma que a oposição venezuelana está "profundamente consternada ao ver as consequências de uma guerra que nunca devia ter acontecido".

A oposição venezuelana sublinha que "o expansionismo desenfreado e a ambição de poder de Vladimir Putin tem levado milhares de soldados e civis de todas as idades e géneros a morrer numa guerra que não tem justificação possível".

"Desde a Venezuela, o nosso apelo é para que a justiça internacional e as ações do mundo livre avancem na Ucrânia e em todos os cantos do planeta onde continuam a ser cometidas violações sistemáticas dos direitos humanos contra cidadãos que estão desprotegidos das balas e da violência dos que estão atualmente a perpetrar a opressão", explica.