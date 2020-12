Oposição venezuelana vai centrar esforços nas eleições locais de 2021

Temos tido contactos com a oposição [da Venezuela] e é o que nos manifestaram, que essa será a prioridade. Pretendem transformar-se numa verdadeira oposição e trabalhar para obter bons resultados nessas eleições", afirmou Michelle Bachelet.

O Governo do Presidente venezuelano, Nicolas Maduro, reivindicou a vitória nas eleições legislativas de domingo passado com 72% dos votos -- oficialmente a percentagem baixou para 68% - omitindo que não defrontou a oposição, que decidiu não participar na votação por considerá-lo "fraudulento desde o início".

Questionada pela agência noticiosa espanhola EFE a este respeito, Bachelet respondeu que, além de tudo o que se possa pensar, as eleições "foram, em geral, pacíficas", apesar de indicar ter recebido informações ligadas a intimidações de que foram alvo os jornalistas por parte da Guarda Nacional Bolivariana.

A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos destacou também a teoria que circulou no país de que quem não fosse votar deixaria de ter acesso a apoios sociais.

O Gabinete de Bachelet há muito que pretende obter a colaboração do regime "chavista" e tem denunciado as queixas sobre as graves violações dos direitos humanos que foram endossadas ou permitidas pelo regime de Maduro.

Numa conferência de imprensa `online` para assinalar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que se comemora a 10 de dezembro, Bachelet comentou que, no período que se abre na Venezuela após as eleições, "é fundamental que a sociedade civil fortaleça seu papel".

"Continuo a apelar aos atores sociais que desempenhem o seu papel na promoção de um ambiente pacífico e de respeito pelas liberdades", afirmou.

Apesar das graves denúncias feitas pelo seu gabinete contra o Governo de Maduro, que identificou como responsável por crimes contra a humanidade, Bachelet optou por baixar o tom do confronto para não fechar as portas do diálogo.

A antiga Presidente do Chile (2006/10 e 2014/18) explicou que o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos já conseguiu uma "relação de trabalho com o Governo" venezuelano, a quem pediu já várias intervenções que Caracas aceitou.

Entre elas figura a já em curso presença de especialistas em direitos humanos da ONU na Venezuela (atualmente são três), bem como melhorias nas condições dos presos políticos.

Bachelet referiu que parte desse trabalho permitiu que os presos políticos passassem a ter a possibilidade de contactarem virtualmente com as suas famílias duas vezes por dia, bem como assistir à missa uma vez por semana.

"Conseguimos também algumas libertações privadas, como a de três tenentes da prisão de Ramo Verde, que foi a primeira libertação de militares (considerados prisioneiros de consciência) que ocorreu", salientou.

A alta comissária adiantou também ter solicitado uma série de pedidos adicionais a Maduro, que não especificou, aguardando resposta.