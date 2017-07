Oposicionista venezuelano Leopoldo López em prisão domiciliária

Não foi colocada qualquer exigência por parte do Governo, segundo o advogado de Lopez.



O líder do movimento Vontade Popular foi condenado em setembro de 2015 a quase 14 anos de cadeia por causa dos protestos violentos em fevereiro desse ano, que provocaram as mortes de 43 pessoas.



O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, já se declarou feliz com a saída de Leopoldo López da cadeia.