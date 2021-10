Opositor russo Navalny vence Prémio Sakharov 2021 do Parlamento Europeu

Navalny foi nomeado pelos grupos políticos PPE e Renovar a Europa devido à sua coragem na luta pela liberdade, democracia e direitos humanos, é um político da oposição russa, ativista da anticorrupção e grande oponente político do Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

"Ele lutou incansavelmente contra a corrupção do regime de Vladimir Putin. Isto custou-lhe a liberdade e quase a sua vida. Este prémio reconhece a sua imensa coragem e reitera os apelos para a sua libertação imediata", afirmou no Twitter David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu.

Alexei @navalny is the winner of this year's #SakharovPrize. He has fought tirelessly against the corruption of Vladimir Putin's regime. This cost him his liberty and nearly his life. Today's prize recognises his immense bravery and we reiterate our call for his immediate release pic.twitter.com/Jox7I280kz