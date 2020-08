Opositor russo transferido para a Alemanha sábado de manhã

"A pedido da equipa médica alemã, o voo será adiado até à manhã do dia 22 de agosto [sábado]", indicou o Ministério Regional da Saúde, citado pelas agências russas, evocando as "exigências do sindicato das transportadoras aéreas da Alemanha, que regula as condições de trabalho da tripulação".

Alexeï Navalny, 44 anos, está internado desde quinta-feira em Omsk, numa unidade de cuidados intensivos, em coma e ligado a um ventilador, depois de se ter sentido mal durante um voo, suspeitando a sua equipa que o problema de saúde possa ter sido causado por envenenamento.

Os médicos do hospital de Omsk autorizaram hoje a transferência de Navalny para a Alemanha, para receber tratamento, a pedido da família, afirmando que o seu estado é agora "estável".

Uma organização não-governamental (ONG) alemã, a "Cinema for Peace", enviou um avião-ambulância, com uma equipa de médicos especializados no tratamento de doentes em coma, que aterrou hoje de manhã em Omsk.

A ONG pretende transferir Navalny para o hospital universitário Charité, em Berlim, o que é aprovado pela família e colaboradores do opositor.

Contudo, hoje de manhã, os médicos do hospital de Omsk recusaram a transferência de Navalny, argumentando que o seu estado era na ocasião "grave e instável" e o transporte poderia provocar "alterações hemodinâmicas", especialmente na descolagem e aterragem do avião.