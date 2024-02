Opositores de Putin garantem que presidenciais russas são fraude

Foto: Sputnik - EPA

As eleições presidenciais na Rússia estão marcadas para daqui a um mês. Mas os opositores de Vladimir Putin garantem que este ato eleitoral não passa de uma fraude.

Os resultados estão determinados antes mesmo de os eleitores se deslocarem às urnas, diz a presidente da Fundação Free Russia, Rússia Livre.



Em entrevista à correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves, Natália Arno, um dos rostos da oposição na Rússia, afirma que Putin não deve ser reconhecido como presidente legítimo do país.



Vários opositores de Vladimir Putin estiveram no Parlamento Europeu para um debate sobre as eleições presidenciais russas, marcadas para daqui a um mês.