Oprah diz não ter o ADN ideal para a presidência dos EUA

Cristina Sambado - RTP25 Jan, 2018, 19:50

“Sempre me senti muito segura e confiante em mim mesma, sabendo o que eu consigo e não consigo fazer. Não é algo que me interesse. Não tenho ADN para isso”, afirmou Oprah Winfrey numa entrevista à revista norte-americana In Style.





Oprah frisa que “não é algo que me interesse. No outro dia, encontrei-me com uma pessoa que me ajudava com a campanha. Isso não é para mim”.Na entrevista, Oprah conta que viu “uma caneca com #Oprah 2020 e achei que era gira”, e que alguns amigos lhe falaram dessa possibilidade, entre elas a melhor amiga, Gayle King.“A Gayle – que me conhece tão bem como eu, praticamente- tem-me ligado com muita frequência e enviado mensagens, como uma mulher no aeroporto que lhe perguntou: ‘quando é que a Oprah vai concorrer?’. Então a Gayle manda-me essas coisas e diz ‘eu sei, eu sei, eu sei! Não seria bom para ti- seria bom para todos os outros”.As especulações em torno de uma eventual candidatura de Oprah à presidência dos EUA surgiram depois de a apresentadora, atriz e empresária ter feito um discurso emotivo na entrega dos Globos de Ouro, a 7 de janeiro. A entrevista à, foi realizada três semanas antes disso.Oprah, de 63 anos, que recebeu o galardão Cecil D. DeMille, um prémio de carreira, abordou de forma contundente a questão do assédio e abuso sexual de mulheres, no âmbito da recente vaga de denúncias em Hollywood contra diversas figuras influentes e poderosas do meio cinematográfico, como o produtor Harvey Weinstein.As palavras de Oprah, na entrega dos Globos de Ouro, suscitaram reações em vários setores da sociedade norte-americana e várias vozes vieram a público defender uma eventual candidatura.