Oprah pondera candidatura a Presidente dos EUA

Cristina Sambado - RTP09 Jan, 2018, 09:28 | Mundo

Segundo a CNN, vários amigos e confidentes têm incentivado, já há algum tempo, Oprah Winfrey a candidatar-se. Para já, a apresentadora ainda não tomou nenhuma decisão.



Stedman Graham, companheiro de Oprah Winfrey, afirmou no domingo ao jornal Los Angeles Times que “depende das pessoas”, acrescentando que “ela absolutamente faria isso”.



Na entrega dos Globos de Ouro, Oprah Winfrey, que recebeu o prémio Cecil B. DeMille, pela sua carreira, fez um discurso que está a ser apontado como político.





Nas últimas eleições, Oprah apareceu várias vezes ao lado da candidata democrata Hillary Clinton

Oprah fez a relação com duas heroínas de direitos civis dos EUA, Rosa Parks e Recy Taylor, e anunciou a chegada de “um novo amanhecer” para as mulheres e crianças abusadas por homens.O apresentador da cerimónia dos Globos de Ouro, Seth Meyers, tinha brincado, no seu monólogo de abertura, com possibilidade de Oprah se candidatar à Casa Branca. “Em 2011 eu disse algumas piadas sobre o nosso atual presidente no jantar de Correspondentes da Casa Branca, piadas sobre como ele não era qualificado para ser presidente. E alguns disseram que essa noite convenceu-o a candidatar-se. Se isso é verdade, eu gostaria de dizer, Oprah nunca serás presidente”.Numa curta entrevista após os Globos de Ouro, quando confrontada com a euforia que reinava na internet com a possibilidade da sua candidatura, Oprah rejeitou a intenção de concorrer à Casa Branca.No ano passado, após a eleição de Donald Trump, a apresentadora afirmou que a eleição do milionário a tinha feito pensar melhor sobre as suas ambições políticas. “Eu pensava que não tinha experiência, que não sei o suficiente. E agora penso.. Oh?Oh!”.Oprah Winfrey nasceu no Estado do Mississippi em janeiro de 1954 e foi a primeira apresentadora negra a aparecer na televisão há cerca de 30 anos. No entanto, há muito que superou o papel de uma simples apresentadora de televisão, atriz ou mulher de negócios, atividades que a tornaram a primeira mulher negra bilionária nos Estados Unidos.Segundo o índice de milionários da Blommberg, Oprah Winfrey vale cerca de 3,6 mil milhões de dólares.Em março, uma pesquisa publicada pelo Public Policy Polling Institute deu Oprah Winfrey como vencedora das eleições presidenciais em 2020 contra Donald Trump. Oprah conquistava 47 por cento dos votos contra os 40 do atual inquilino da Casa Branca.Tudo está em aberto. Será que Oprah Winfrey vai ocupar a Casa Branca? Será que poderá ser a primeira mulher a ser eleita Presidente dos Estados Unidos da América?