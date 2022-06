Orçamento da Rússia "ainda permite uma guerra exaustiva"

O correspondente da RTP na Rússia, Evgueni Mouravitch, conta esta segunda-feira como se vive no país por estes dias, a par da invasão da Ucrânia que prossegue. Com o conflito a prolongar-se indefinidamente, a propaganda russa deixou de falar de "desnazificação" e concentrou-se na integração do leste da Ucrânia.