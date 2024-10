Orçamento do Estado "é descabido, absurdo, não haver entendimento", refere AHRESP

Apresentada a proposta de Orçamento do Estado, o presidente da AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal - diz que é preciso aguardar pelas normas que não foram incluídas no documento - as medidas com menor relevância - as designadas "normas cavaleiras orçamentais". Ainda assim, o presidente da AHRESP avisa desde já que o país precisa de um orçamento.