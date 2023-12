Orçamento2024 de Timor-Leste reduz a pobreza e faz crescer a economia

"É um orçamento que lança as fundações para o desenvolvimento do país entre 2024 e 2028 com uma meta de redução da pobreza em 10%, uma taxa média anual de crescimento económico de 5%, melhorias na sustentabilidade das finanças públicas e, intrinsecamente relacionado a isto, a criação de pelo menos 50.000 empregos", afirmou Xanana Gusmão.

O chefe do executivo timorense discursava no parlamento no início da discussão e votação na generalidade do OGE, com um valor total de 1,78 mil milhões de euros, e que vai decorrer até quarta-feira.

Para o primeiro-ministro, o OGE para 2024 promove os "investimentos prioritários", que vão contribuir para um "futuro próspero e sustentável", em infraestruturas públicas, em capacidade de produção e na criação de emprego e em setores económicos diversificados para impulsionar o crescimento.

Do ponto de vista social, Xanana Gusmão destacou os investimentos previstos em "educação, saúde, inclusão, combate à pobreza e proteção do meio ambiente terrestre e marítimo", que vão permitir melhorar a qualidade vida dos timorenses com "resultados a longo prazo".

Para a concretização dos gastos orçamentados pelo governo, que tomou posse em julho, o líder timorense pediu ao parlamento para autorizar uma transferência do Fundo Petrolífero "acima do Rendimento Sustentável Estimado".

"A proposta de OGE para 2024 propõe realizar uma transferência do Fundo Petrolífero no valor de 1,38 mil milhões de dólares (1,28 mil milhões de euros)", disse Xanana Gusmão.

"Estamos a falar de investimentos na agricultura, pescas e pecuária, no turismo, nas pequenas e médias indústrias e empresas e no apoio à iniciativa privada. Ou seja, em tudo aquilo que promove a criação de sustento e rendimentos para as famílias, enquanto se reforça a soberania e independência através da substituição de bens importados pela produção interna", afirmou.

O responsável precisou também que em termos setoriais o OGE para 2024 prevê 788,2 milhões de dólares (732 milhões de euros) para assuntos económicos, 389,6 milhões para a proteção ambiental (361,8 milhões de euros), 467,1 milhões de dólares (433,8 milhões de euros) para proteção social, 140,9 milhões de dólares (130,8 milhões de euros) para educação, 66,2 milhões de dólares (61,4 milhões de euros) para saúde, 45,2 milhões de dólares (41,9 milhões de euros) para habitação e infraestruturas coletivas, 55,3 milhões de dólares (51,3 milhões de euros) para segurança e 34,9 milhões de dólares (32,4 milhões de euros) para a defesa.

A discussão e votação na especialidade do OGE e a votação final global vão decorrer entre 14 e 20 deste mês.