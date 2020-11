Ordem dos Advogados de Moçambique denuncia "exageros e excessos" na atuação da polícia

"Tivemos medidas cuja implementação não foi feita da melhor forma. No que diz respeito à operacionalização do controlo por parte das forças policiais, por exemplo, terá havido alguns exageros e excessos com sinais claros de violência e de militarização dessa violência", disse o conselheiro da OAM, Vicente Mandlate.

O conselheiro falava hoje durante um seminário, organizado pela ordem, sobre o "Impacto da Pandemia da covid-19 e elaboração de Estratégias de Advocacia para Melhor proteção dos Direitos Humanos", em Maputo.

Segundo a ordem, várias medidas tomadas pelo Estado e a atuação de determinadas autoridades mostraram-se "irrazoáveis, desproporcionais e excessivas", com "significativas violações de direitos humanos" e, muitas vezes, sem que tenha havido a responsabilização dos autores.

"Mais do que isso, há o surgimento de tendências e ondas de ameaças às pessoas que denunciam essa violência", referiu Vicente Mandlate.

Com o seminário, a Ordem dos Advogados pretende criar estratégias para melhor proteção dos direitos humanos no contexto das ações e medidas do Estado face à covid-19, além de sensibilizar e partilhar com o público experiências e mecanismos de responsabilização.

Desde o anúncio da primeira infeção, em 22 de março, Moçambique registou um cumulativo de 14.723 casos de infeção pelo novo coronavírus, havendo ainda 120 mortos e 12.849 (87%) pessoas dadas como recuperadas.